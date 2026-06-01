日本テレビのサッカーW杯「日本戦スペシャルアンバサダー」を務める本田圭佑（39）が5月31日放送の同局系「Going！Sports＆News」（土、日曜後11・55）にVTRで出演。6月11日に開幕する北中米大会に臨む日本代表のキーマンを挙げた。

本田は、同局が同日に中継したアイスランド戦をスタジアムで観戦した直後のインタビューに対応。本大会でのキーマンを問われると「毎回聞かれるんですけど1人選べない」と苦笑いで前置きしながら「タケ（久保）、堂安さん、鎌田さん。中村さんもですね。攻撃陣ばかりですけど」と4人の名前を挙げた。

堂安については「前回のW杯でも点を取っている（1次リーグのドイツ戦とオランダ戦）んですけど、タケはまだ取ってないですよね。やっぱりこれは期待したいですよね」と自身と同じレフティーへの思いを明かした。

「左足だとは思うんですけど、中にカットインしてなのか、FKもあるでしょうし」とイメージを描きながら「点を取るだけではなくて味方を生かすのがうまいので」と攻撃のけん引役として期待。1―0で勝利したこの日の試合内容も踏まえて「（右サイドで）縦に突破して右（足）でクロスも印象的でしたし。コンビネーションに関してはどんどん良くなっているなと思います」と印象を語った。本大会でも「右サイドはキーポイントになるんじゃないかと思います」と予想していた。