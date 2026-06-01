「本当にかわいそう」被害者の父が語る無念…85歳男がマイクロバスでひき逃げ 男女2人が死亡 名古屋市
5月29日、愛知・名古屋市で、スイミングスクールの送迎バスに横断歩道を渡っていた男女2人がはねられ死亡した事件。
被害にあった田中新さんの父親が、苦しい胸の内を語りました。
死亡した田中新さんの父親：
どんなふうにひかれたのかわからない。本当にかわいそう。誰も悪いことなどしていないのに…。
警察は、送迎用のマイクロバスを運転していた酒井照也容疑者（85）を逮捕しました。
スイミングスクールによりますと、酒井容疑者は1年ほど前に、中型バスをスムーズに駐車することができなくなったといいます。
そのため、車体が小さいマイクロバスだけを運転するよう指示していました。
事故を起こした時、送迎バスは赤信号で交差点に進入。
捜査関係者によりますと、ゆっくりしたスピードで2人をはねたとみられています。
田中新さんの父親：
（運転するのは）人それぞれだとは思う、年取ったからと言っても。でも、仕事をするには無理じゃないか。自分ではわからないのでしょうね、きっと。
警察は、酒井容疑者が働いていたスイミングスクールを1日朝から家宅捜索。
勤務記録や健康状態に関する資料を押収して捜査する方針です。