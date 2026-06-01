◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦 トヨタ自動車5―2東海理化（2026年6月1日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

12年連続28度目の本大会出場を狙うトヨタ自動車が接戦を制し、第1代表決定トーナメント3回戦に進出した。先発した最速151キロ右腕の細川拓哉投手（26）が2失点完投勝利。東海理化の強力打線を6安打に封じた。

「どんどん攻めるピッチングができた。良い状態で投げられたと思いますが、2回の送球エラーなど課題を残したので、しっかり詰めていきたい」

最速147キロを計測した直球を軸に、攻めの姿勢を貫いた。打者の左右を問わず、直球をきっちり内角に制球。その分、フォーク、スライダーも生き、イニングを積み重ねていった。自身の送球ミスなどで2点を失った2回はなおも2死二、三塁と追い詰められたが、外角直球で左飛に仕留めピンチを脱出。7回1死一、二塁では外寄りの直球で遊ゴロ併殺に仕留め、「一球で打ち取るイメージで投げた結果が良かった」とうなずいた。

東北福祉大から入社4年目となる今季は、直球のコントロールを高めることに重きを置いてきた。「どれだけ思い切り投げても、コースを間違わないように」。さまざまな捕球体勢で行うノックや、シャドーピッチングのメニューに加え、ブルペンの投球練習では従来以上に実戦を想定。緊張感を持った取り組みを続け、直球の精度を高めた。

「2戦目だからといってスタイルを変えるのではなく、今まで通りのピッチングをできればと思います」

左腕の池村健太郎と並ぶ先発の柱。来たるべき次回登板も、持ち味を存分に発揮する。