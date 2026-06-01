MLBは現地5月までの日程が終了。ア・リーグは各地区で熱戦が繰り広げられています。

東地区はレイズが月間18勝を挙げ、現在36勝20敗で首位に。4月終了時に首位に立っていたヤンキースは36勝23敗で2位となっています。ヤンキースは得点305&得失点差+98と共にリーグ最多を誇りますが、首位レイズを1.5ゲーム差で追う展開です。

岡本和真選手の所属するブルージェイズは29勝31敗で3位。吉田正尚選手の所属するレッドソックスは25勝33敗で最下位に沈んでおり、日本時間4月26日のアレックス・コーラ前監督との契約解除後も最下位から抜け出せていません。

中地区はガーディアンズが34勝27敗で首位を走り、村上宗隆選手と西田陸浮選手所属のホワイトソックスが32勝27敗で2位に付けています。

ホワイトソックスは村上選手が日本時間5月30日の試合で右ハムストリングを痛め離脱したものの、その後も勝利を重ねて現在5連勝中。昨季まで3年連続100敗超のチームが好調を維持しています。

西地区はマリナーズが31勝29敗で首位、アスレチックスとレンジャーズがともに28勝31敗で並び2位タイとなっています。

今井達也投手所属のアストロズは27勝34敗で4位、菊池雄星投手所属のエンゼルスは23勝37敗で最下位。西地区は首位マリナーズを除き、2位以下の4チームがすべて勝率5割を下回っています。