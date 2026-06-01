◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）

１勝１敗のタイで迎えた早慶３回戦は、慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で、２４年秋から３季連続５位に沈んだ屈辱から、見事にＶ字回復を遂げた。今秋ドラフト候補のエース左腕・渡辺和大投手（４年＝高松商）が先発、救援、先発と早慶戦３連投。８回を５安打無失点、１１三振を奪う快投で早大打線を封じ、７勝目。１・２８で最優秀防御率とベストナインの２冠に輝いた。

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男の運命なんて一寸先はどうなるか分からない。

胴上げの歓喜に沸く慶大ナインを見つめながら、上田誠コーチ（６８）は優しい笑みを浮かべ、言った。

「去年の今頃、香川で球団社長をやっていた俺がね…天覧試合でベンチ入りさせていただいたり、こうやって優勝の瞬間に立ち会わせてもらえるんだから、幸せだよねえ」

ナインからは「マックさん」と呼ばれる。マックさんは慶応野球の歴史において、最重要人物の一人でもある。湘南高、慶大では投手、外野手で、桐蔭学園副部長、厚木東監督、慶応中等部野球部副部長を経て、１９９０年秋に慶応高（神奈川）の監督に就任した。

恩師の前田祐吉元監督から授かった「エンジョイ・ベースボール」を旗印にチーム強化に乗り出した。２００５年には４５年ぶりにセンバツ大会へ出場し、８強。２００８年には春夏連続出場に導き、９２年ぶりの「夏３勝」をマークした。

同年秋には明治神宮大会で初優勝。２０１５年夏限りで監督を勇退するまで、４度甲子園の土を踏んだ。退任後は慶大で５年間、コーチを務めた。

そんなマックさんが２０２３年１１月、四国ＩＬ香川の球団代表に就任した際には、誰もが驚いた。香川は縁もゆかりもない土地に思われたからだ。

「教え子が香川オリーブガイナーズを買収したから、手伝ってくれって言われて。香川で一人暮らしです。球団代表に球団社長…って言っても、何でも屋。選手を獲得したり、次の就職先を提案したり、トラックの運転手もやったりしたよ」

独立リーグはプロであるため、球団代表就任後は学生野球資格を失ったが、今年２月５日に回復。慶大の投手コーチに就任した。

香川での日々は無駄ではなかった。エース左腕の渡辺和は高松商の出身。距離は一気に縮まったからだ。

「当時ね、高松商のそばに住んでたんですよ。恩師の長尾先生とも親しくさせていただいて、よく彼の話を聞いていました。野球界は、狭いからさ」

マックさんには指導者として米国留学し、ＵＣＬＡの野球チームでコーチを務めた経験もある。今でも好奇心旺盛に上達法を模索する。そんな姿勢が渡辺和や広池浩成（４年＝慶応）ら今の投手陣とマッチした。

今春のリーグ戦で７勝を挙げ、投手２冠に輝いた左腕・渡辺和についてはこう語る。

「彼は探究心がすごい。いろいろ貪欲に聞いてくれたし、実行してくれた。彼が自分でつかんだ投球術でしたね。トレーニングも、誰よりもやる。僕がやるのは止めることぐらい。ペースメーカーですから（笑）。連投してもここまで投げられたっていうのは、そういう春からの練習の成果が出たんじゃないかな」

「練習ハ不可能ヲ可能ニス」は慶応義塾塾長を務めた小泉信三氏の言葉。己への鍛錬の先にこそ、真の「エンジョイ・ベースボール」があることを、マックさんは“若き血”に伝えていく。（加藤 弘士）