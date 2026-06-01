ブライトンのジェームズ・ミルナーが今季限りで現役引退

イングランド1部ブライトンは6月1日、元イングランド代表MFジェームズ・ミルナーが今季限りで現役引退すると発表した。

1986年1月4日生まれでリーズ出身のミルナーは、2002年11月に地元クラブのリーズ・ユナイテッドでキャリアを始めた。16歳357日で当時リーグ最年少得点記録を更新するなど、天才若手プレイヤーとして注目を集めた。

2009年にイングランド代表デビューを果たし、通算61試合に出場。クラブシーンではマンチェスター・シティやリバプールなどでプレミアリーグ優勝3度、UEFAチャンピオンズリーグ優勝1度と数々のタイトル獲得に貢献した。

2023年にブライトンに加入し、日本代表MF三笘薫と共闘した。今季リーグ戦20試合に出場し、クラブのUEFAカンファレンスリーグ出場権獲得に貢献した。

今年1月に40歳を迎えたミルナーはクラブを通じて、「現役生活に終止符を打つべき時だと感じています。ブライトンでキャリアを終えることができたのは本当に光栄でした。このチームの一員として、クラブの新たな歴史に少しでも貢献できたことは、私にとってかけがえのない宝物です」とコメントした。（FOOTBALL ZONE編集部）