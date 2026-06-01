◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦 トヨタ自動車5―2東海理化（2026年6月1日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

12年連続28度目の本大会出場を狙うトヨタ自動車が接戦を制し、第1代表決定トーナメント3回戦に進出した。「7番・捕手」で出場した高祖健輔捕手（30）が初回に左中間へ2点二塁打。攻守にわたる活躍を見せ、粘る東海理化を退けた。

「積極的に勝負をかけて、思い切った結果が二塁打になったと思います」

初回の猛攻で主導権を握った。2点を先制して、なおも2死一、二塁。カウント1ボールから2球目のカットボールを振り抜くと、左中間を破る2点二塁打となった。3回にも1点を追加し、相手エースの池田大将を攻略。捕手としては細川拓哉を好リードし、そのまま逃げ切った。

環太平洋大から入社して今季が9年目。22年日本選手権、23年都市対抗は正捕手として優勝に貢献したが、昨季は出場機会を減らしていた。

「昨年、出られなかった悔しさはありました。ただ、試合に出られていないのは、自分に足りないものがあるから。9年目ですし、結果で示していかないといけない」

オフシーズンから重点的に取り組んだのは打力の向上だった。ブラストという測定器具を用いて、日々、スイングスピードをチェック。「1キロでも上がるように。どれだけレベルアップしているかの確認作業は継続しました」。成果は現れ、1回戦のジェイプロジェクト戦でも2回に適時二塁打。この日も2試合連続のタイムリーで、打線を活性化させた。

「まずは一戦必勝で、目の前のチームに全力で勝つことを心がけたい。あとは若手の投手が多いので、伸び伸び投げられるようにリードできればと思います」

試合後には、次戦の3回戦で対戦する三菱自動車岡崎の試合をスタンドから観戦。準備万端整え、グラウンドに立つ。