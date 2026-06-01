読売新聞は１日、東京本社の会社見学に分身ロボット「ＯｒｉＨｉｍｅ（オリヒメ）」を導入した。

障害がある本社社員が自宅からインターネットを通じてオリヒメを遠隔操作し、ガイドと共に本社を案内する。

オリヒメは障害や病気などで外出が難しい人でも社会に出て働くことができるようオリィ研究所（東京）が開発した小型ロボットで、企業や自治体などに貸し出されている。読売新聞は１日からオリヒメを３機導入し、操作をするパイロット役として障害者３人を新たに雇用した。

この日はオリヒメの導入を記念して会社見学の出発式が東京本社で行われ、読売新聞グループ本社の山口寿一社長が「３人は、オリヒメを遠隔操作して社会に参加してきた。今日から読売新聞の新しい仲間だ」とあいさつ。オリヒメの開発者でもあるオリィ研究所の吉藤オリィ所長は「読売新聞で新しい挑戦ができることをうれしく思う。新たな働き方が生まれることを期待している」と述べた。

その後、名古屋市立天白中学校の生徒約２０人が、ガイドとオリヒメによる案内で社内を見学した。

◇

読売新聞の会社見学はホームページで受け付けています。