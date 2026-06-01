µÙ¤à¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤Ê¤Ó¤Î¤¦¤Á¡£¥³¥¯¥è¡ßZoff¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖoffÊÙ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌÜ¤òµÙ¤á¤ë¹©É×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹♡
¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¤Ä¤¤¥À¥é¥À¥é¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¨¡¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥³¥¯¥è¡ßZoff¡Ê¥¾¥Õ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ê¸¶ñ¡ÖoffÊÙ¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£¡ÖµÙ¤à¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤Ê¤Ó¤Î¤¦¤Á¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤ËÃæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¡ÖµÙ·Æ¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤µ¤½¤¦¡ª
¡ÚµÙ·Æ¤ÏÂç»ö¡¢¤Ç¤â¸½¼Â¤Ï¡Ä¡Û
ºî¶È¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖµÙ·Æ¡×¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£
¥³¥¯¥è¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCampus¡×¤¬600Ì¾¤ÎÃæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÙ·Æ¤Ê¤·¤ÇÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡Ö30Ê¬¡Á2»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¡Ê70.6%¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¸úÎ¨Åª¤ÊÊÙ¶¯¤Ë¤ÏµÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Ìó9³ä¤¬¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥À¥é¥À¥é¤ÈÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡¢Ìó8³ä¤¬¡ÖÌÜ¤ÎÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤â¥¹¥Þ¥Û¤ÇSNS¤äÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¦¤¦¡£»ä¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤40Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤ó¤Ê¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡Ä¡Ä¡ÊÎÞ¡Ë¡£
¡Ú¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÂ¥¤¹¡ÖoffÊÙ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¥³¥¯¥è¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢95.3%¤¬¡Ö¡Ê¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Î¡Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éµÙ·Æ¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¸¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCampus¡×¡ß¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖoffÊÙ¡×¤¬ÃÂÀ¸¥Ã¡ª¡¡¡ÖµÙ¤à¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤Ê¤Ó¤Î¤¦¤Á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢5¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯5·î20ÆüÈ¯Çä¡§¡ÖoffÊÙ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê5¼ï11ÉÊÈÖ¡Ë
¡¥Õ¥é¥Ã¥È¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Î¡¼¥È¡Ê4¼ï 230±ß¡Ë
¥Î¡¼¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¸«³«¤¡×¤·¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¤¿¥Î¡¼¥È¡£É½»æ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤¬Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¡ÖZoff ¥¢¥¤¥±¥¢ÂÎÁà¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢·ÓÀþ¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÎÐ¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥¬¥ÍÊÁ¡×¤È¡Ö»ëÎÏ¸¡ººÊÁ¡Ê¤¢¤½¤Ù¤ë»ëÎÏ¸¡ºº¤â¼ýÏ¿¡Ë¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¢ËÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡Ê3¼ï 1800±ß¡Ë
¶µ²Ê½ñ¤ä»²¹Í½ñ¤ËºÜ¤»¤Æ¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡£ËÜ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡Ö¥ª¥ó¡×¡¢³°¤¹¤ÈËÜ¤¬¼«Á³¤ËÊÄ¤¸¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¬¥Í¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°ú¤¼ê¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£
£¤è¤¯¾Ã¤¨¤ë¤Î¤ËÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾Ã¤·¥´¥à¡Ê4¼ï 160±ß¡Ë
¤è¤¯¾Ã¤¨¤ëÀ®Ê¬¡ÜÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤À®Ê¬¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿¾Ã¤·¥´¥à¡£¼ê¤Ë¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤éºÙ¤«¤¤»ú¤¬¾Ã¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤òµÙ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¡Ö¥ª¥Õ¡Êoff¡Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡Ê2¼ï 1000±ß¡Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾®Êª¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡£¥á¥¬¥Í¥±¡¼¥¹¤äÌÜÌô¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥±¥¢¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥á¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢5¤Ä¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÌô¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥á¥¬¥Í¥±¡¼¥¹¤ä¥Þ¥¹¥¯¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¡ý¡£
¥±Õ¾½¡¦¥ì¥ó¥ºÍÑ¥É¥é¥¤¥·¡¼¥È¡Ê15ËçÆþ 180±ß¡Ë
ÈùºÙÁ¡°Ý¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉÔ¿¥ÉÛ¤Î¥É¥é¥¤¥·¡¼¥È¡£¥á¥¬¥Í¥ì¥ó¥º¡Ü¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î²èÌÌ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤À¤«¤é·ÈÂÓ¤Ë¤âÊØÍø¡£
¤Ø¤§¡Á¡¢¥¾¥Õ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÜ¤òµÙ¤á¤ë¡×¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§¡£³ØÀ¸¸þ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î»ä¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¾!!
¡ÚÌÜ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¿Í¡Û
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÀ¸¤Ï¡¢»ëÎÏÄã²¼¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó7³ä¤Î³ØÀ¸¤¬»ëÎÏ¶ºÀµ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤Ç¤â»È¤¦¤¿¤á¡¢ÌÜ¤òµÙ¤á¤ë¤Ò¤Þ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ÇÌÜ¤ò¹ó»È¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ê¸¶ñ¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯ÌÜ¤òµÙ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¡ª
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
»²¾È¸µ¡§¥³¥¯¥è¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê£±¡Ë¡Ê£²¡Ë¡Ê£³¡Ë
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch