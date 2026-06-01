おやつカンパニーは、ビールにピッタリな「ベビースターラーメンおつまみ」シリーズの期間限定フレーバー「ベビースターラーメンおつまみ（焼そば味スパイシーソース風味）」を、6月1日から期間限定で発売する。

ベビースターラーメン発売から40年後の1999年、ベビースターラーメンとビールを一緒に買う消費者の姿から着想を得て生まれた“お酒を愉しむ大人”のためのベビースター。パリッポリッとした食感、ピリ辛な風味、ベビースターとピーナッツの組み合わせが奏でる旨辛いハーモニーの「ベビースターラーメンおつまみ」はビールとの相性抜群になっている。



「ベビースターラーメンおつまみ（焼そば味スパイシーソース風味）」

そんな「ベビースターラーメンおつまみ」に、濃厚でスパイシーなソースの風味が楽しめる期間限定フレーバー「ベビースターラーメンおつまみ（焼そば味スパイシーソース風味）」が登場する。

酸味と辛味がきいたスパイシーなソースの刺激に、ほんのりアオサ香る焼そば味のベビースター、さらにピーナッツの絶妙な組み合わせで、ビールと相性の良い味わいに仕上げた。

今宵は、期間限定フレーバー「ベビースターラーメンおつまみ（焼そば味スパイシーソース風味）」とともに、自宅で至福の晩酌時間を愉しんでみてほしい考え。

［小売価格］152円前後（税込）

［発売日］6月1日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp