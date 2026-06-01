すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、6月4日午前9時から、夏の定番ドリンク「レモネードスカッシュ」を販売する。

すき家の「レモネードスカッシュ」は、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースを、ソーダで溶かしながら楽しめる甘酸っぱいドリンクとなっている。



「レモネードスカッシュ」

今年は旬の時期に収穫された生レモンを使い、レモン本来のおいしさをぎゅっと閉じ込めた。昨年と比べて、レモンの爽やかな味わいがより引き立つ一杯に仕上げている。レモネードベースに加えたアカシアはちみつのすっきりとした甘さや、レモンピールのほろ苦い味わいとコロコロとした食感が、風味にアクセントを加える。凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースを使用しているため、ひんやり冷たいまま、最後の一口まで味が薄まることなく楽しめる。レモンの甘酸っぱさとソーダのシュワッとした爽快感を存分に味わえる、暑い季節にぴったりの一杯を楽しんでほしい考え。

「レモネードスカッシュ」は単品でも購入が可能なため、食後の一杯にはもちろん、外出の際のお供としてテイクアウトするのもおすすめだという。

［小売価格］

レギュラー：290円

メガ：490円

（すべて税込）

［発売日］6月4日（木）

すき家＝https://www.sukiya.jp