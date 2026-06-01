嵐「Five」ジャケット写真

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　5人組グループ・嵐の楽曲「Five」が、6月1日確定の2026年5月31日付「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」で0.2万DL（2,337DL）を記録。1位を獲得した。

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　前々日5月29日付で11位、前日5月30日付で3位と上昇し、活動終了を迎えた5月31日付で1位となった。

　このほか、10位に「感謝カンゲキ雨嵐」、11位に「Happiness」と、TOP50内に嵐の楽曲15作がランクインした。

　なお最新曲「Five」は同日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で、91.0万回（910,346回）再生を記録。前々日5月29日付での13位、前日5月30日付での11位から順位を上げ、3位に浮上した。

◆オリコンデイリーストリーミングランキングは、2019年4月1日付より発表開始
◆オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングは、2018年4月2日付より発表開始

※オリコン調べ（2026年5月31日付）