映画監督で脚本家の福田雄一氏（57）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にリモートでVTR出演し、かつて脚本などを担当した舞台作品でのエピソードを披露した。

福田氏といえば、「勇者ヨシヒコ」シリーズや「俺はまだ本気出してないだけ」「ヲタクに恋は難しい」などで知られる、コメディーの奇才。番組ゲストの俳優・賀来賢人（36）を、駆け出しのころから重用してきた。

11年には脚本、演出を手掛けた舞台「スマートモテリーマン講座」で、賀来が安田顕とのダブル主演に起用された。

賀来にとっては初の舞台、しかも主演とあって、初日の本番前はド緊張していたという。福田氏は「初日、凄く緊張していると。“僕、せりふを言えるかどうか分かりません。震えます”みたいな感じなんですよ」と回顧。直前まで「大丈夫だから頑張れ、頑張れ」と激励していたことを明かした。

いざ本番。賀来は予想しなかった行動に出たという。「本番が始まったら、稽古で1回もやったことがないアドリブをゴリゴリにやるんですよ。次から次へとアドリブをやるんですよ。見たこともないようなネタ、いっぱいやるんですよ」。スタジオには笑いが起きた。

さらに、本番後の賀来についても言及。「終わって帰ってきて、マネジャーと涙を流しながら“よかった、よかった”って泣いてる。バカ野郎！って。何？あの開演前の“私、震えます”的な」とぶっちゃけた。

ムロや佐藤二朗ら、アドリブに強い俳優をよく起用する福田氏だが、意外にも「基本、僕は舞台のアドリブは一言も許さない」という。名優たちが守ってきた鉄の掟を、賀来は人生初の舞台で豪快にぶち破ったことに、驚いたようだ。「ムロツヨシさえ僕、一言もアドリブを許していない。賢人だけ野放しでしたね」と打ち明けた。

「賢人にはそこに関する信頼がありましたね。お客さんの空気を読んで、日替わりでやってくれるという。僕的にも、“今日は賢人、何やってくれるんだろう”っていうワクワク感があって。賢人だけじゃないですかね？僕の舞台で意味の分からないアドリブをやるのは」

福田氏の証言に、賀来は「楽しかったんですよね」と明かした。初舞台で嫌いになってしまう俳優もいるというが、賀来は真逆。「舞台が好きになれた初舞台だった」と振り返っていた。