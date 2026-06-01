女優の後藤久美子、フランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ夫妻の長女エレナ・アレジ・後藤がおしゃれな私服姿をアップした。

１日までにインスタグラムを更新し、ワンピースの全身ショットを投稿。ミニ丈で背中が開いた個性的なデザインだ。

さらに連続投稿で「ｂｙｅ ｂｙｅ ｍａｙ」とつづり、タンクトップ姿や移動中のショットを掲載。

これらの投稿にフォロワーは「Ｗｏｗｏｗｏｗ」（ワオワオワオ）「とても美しい」「美しすぎる」「あなたはなんて美しいでしょう」などの声を寄せた。

元祖「国民的美少女」のゴクミとして人気を集めた後藤はアレジ氏と３児をもうけており、長男はレーシングドライバーのジュリアーノ・アレジ。長女・エレナは英ロンドンの映画学校を卒業し、フランス語、日本語はもちろん、英語、イタリア語も日常会話レベルで、さらにドイツ語、ロシア語の計６か国語が堪能という。母と同じオスカープロモーションで２０１７年にデビューした。ＳＮＳでは母と食事する親子ショットなども披露し、「若い頃のママにそっくり」との声があがった。