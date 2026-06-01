ミッキーマウスが指揮を執る 山野楽器モデルの“メトロノームウオッチ”6・25数量限定発売
山野楽器は、SEIKO「メトロノームウオッチ」にミッキーマウスのデザインを施した山野楽器限定モデル「メトロノームウオッチ ミッキーマウス コンダクターエディション」を6月25日に数量限定で発売する。
【時計】ミッキーマウスが指揮してくれる！全5種ラインナップ
「メトロノームウオッチ」は、セイコーインスツル製のメトロノーム機能を搭載した腕時計。楽器の演奏に必要なメトロノーム機能と基準音発音機能が搭載されており、針の動きにより楽器演奏に必要なテンポや基準音を確認できる。
山野楽器限定発売の本モデルでは、指揮棒を持ったミッキーマウスのアートを採用。クラシックでありながら遊び心あふれるデザインに仕上がっており、音楽ファンのみならず、ディズニーファンにとってもコレクションしたくなる一本となっている。
レザーバンドのブラックは限定500本、ホワイトは限定200本で、価格はともに4万4800円（税込）。メタルバンドのシルバー、ゴールド、ピンクゴールドはいずれも限定100本で、価格は各5万9800円（税込）。全ラインナップの裏ぶたには、限定モデルの証として、「LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーが刻まれている。BOXには本製品の世界観を演出する特製アートカードが同梱されている。
発売に先駆け、6月8日午前10時〜6月24日午後3時までの期間、山野楽器オンラインショップで先行予約を受け付ける。6月25日の発売日以降の販売取扱い店舗は、山野楽器オンラインショップ、銀座本店 3F 楽譜フロア、イオンモール鶴見緑地店。
【時計】ミッキーマウスが指揮してくれる！全5種ラインナップ
「メトロノームウオッチ」は、セイコーインスツル製のメトロノーム機能を搭載した腕時計。楽器の演奏に必要なメトロノーム機能と基準音発音機能が搭載されており、針の動きにより楽器演奏に必要なテンポや基準音を確認できる。
レザーバンドのブラックは限定500本、ホワイトは限定200本で、価格はともに4万4800円（税込）。メタルバンドのシルバー、ゴールド、ピンクゴールドはいずれも限定100本で、価格は各5万9800円（税込）。全ラインナップの裏ぶたには、限定モデルの証として、「LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーが刻まれている。BOXには本製品の世界観を演出する特製アートカードが同梱されている。
発売に先駆け、6月8日午前10時〜6月24日午後3時までの期間、山野楽器オンラインショップで先行予約を受け付ける。6月25日の発売日以降の販売取扱い店舗は、山野楽器オンラインショップ、銀座本店 3F 楽譜フロア、イオンモール鶴見緑地店。