台風6号　沖縄で3万戸以上停電　那覇、宮古、石垣で空港全便欠航　2日に鹿児島・3日に関東接近へ

沖縄県に最接近している台風6号。

沖縄・那覇市では、大きな木が道路を塞ぐように横たわっていました。

倒れていたのは大きなガジュマルの木です。

街のシンボルツリーが強風で根元から倒れました。

また、豊見城市では、強風にあおられて農業用ハウスのシートが剥がれ、骨組みがあらわになっていました。

台風6号が最接近する沖縄県では、1日朝からたたきつけるような激しい雨が降り続いていました。

うるま市宮城島では、午後3時48分に最大瞬間風速40.6メートルを観測しています。

その、うるま市では大きな街路樹が2本、根元の辺りから歩道側に倒れていました。

普段は多くの観光客でにぎわう国際通りも、きょうは閑散とした様子です。

リポート：

那覇市国際通りです。風が強いです。あまりの強風に耐えられずタクシーに逃げ込みましたね。

台風の影響で那覇空港、宮古空港、石垣空港が終日閉館し、全ての便が欠航となっています。

さらに那覇市では停電も発生しました。

リポート：

信号が消えてしまっています。

午後5時30分現在、沖縄県内では3万戸以上で停電となっています。

台風は暴風域を伴ったまま2日、鹿児島・奄美地方に最接近します。

3日には関東に接近する見通しです。