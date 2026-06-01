火曜夜10時から放送中の永作博美さん主演ドラマ『時すでにおスシ!?』。

【写真】3人が見ているのは？

子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。

夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチさんが演じます。

その他、本作に出演する個性豊かなキャストを紹介します。

※以下ネタバレを含みます。

大江戸の人生に深く関わる

大江戸の人生に深く関わる重要な人物・西川太陽（にしかわ・たいよう）…丸山隆平さん（SUPER EIGHT）

丸山さんが演じるのは、大江戸にとって忘れられない人物である西川太陽。その存在が後にみなとたち大江戸クラスの面々にもインパクトを残すことに――！？ 詳細は、第８話と第９話の放送で徐々に明らかになります。

丸山さんは、SUPER EIGHTのメンバーとして音楽活動をしながら、ドラマや映画、舞台と幅広いフィールドで確かな存在感を示してきました。

俳優としての表現力に加え、親しみやすい人柄でバラエティ番組でも活躍し、情報番組『サタデープラス』では長年ＭＣを務めました。

そんなお茶の間からの信頼も厚い丸山さんがＴＢＳドラマに出演するのは、火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』（2021年）以来、５年ぶりとなります。