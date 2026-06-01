世界一簡単なスコーンレシピが上位に！5月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

豆腐で作る超簡単スコーンに注目！「朝ごはん」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわるさまざまなお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年5月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！簡単に作れるスコーンやパンのレシピが注目されていました。

5位にランクインしたのは、チーズで卵とパンを接着するという驚きのアイデアで食べやすいハムエッグトーストをご紹介した記事でした。味付けのケチャップをハムと卵の間に閉じ込めているので、こぼれにくく食べやすい仕上がりです。洗いものはフライパンと箸のみで、後片付けもラクですよ。



第4位:いつもの2倍楽しめるロールパンサンドの作り方

4位は、ロールパンでさまざまな味を楽しめる裏ワザをご紹介した記事でした。半分ずつ具材を変える方法や、切り込みを2箇所に入れる方法を掲載。唐揚げ×ポテトサラダ、卵×ツナなど、具材はお好きにアレンジできます。一口で2つの味が楽しめるので、最後まで飽きずに食べられそう。お弁当にもぴったりのレシピです。



第3位:ホームベーカリーもオーブンも不要、簡単手作りパン3選

3位にランクインしたのは、フライパンやコンロで焼けるパンをご紹介した記事でした。フライパンや魚焼きグリルなど、ふだん使い慣れている道具で簡単に作れます。焼き立てのパンが食べられるので、一度作るとハマってしまう人も続出。パン作りのハードルがぐっと下がるレシピです。



第2位:幸せふわしゅわ食感、お店みたいなスフレパンケーキ

憧れのスフレパンケーキをおうちで作れるレシピを掲載。クリームチーズ入りでリッチな仕上がりのものや、フライパンで作れるレシピなど、バリエーション豊富。ホイップクリームやフルーツを飾ったり、シロップをたっぷりかけたりと、トッピングもいろいろ楽しめます。おうちでカフェ気分を味わいたいときにぴったりです。



第1位:ポリ袋で5分、世界一簡単なチョコチップスコーン

5月の朝ごはん記事で最も読まれたのは、とにかく簡単に作れるチョコチップスコーンをご紹介した記事でした。計量は大さじがあればOKで、重さをはからなくてすむからとてもお手軽。生地もポリ袋を使って作るので、洗い物が減ってあと片づけも楽です。実際に作った方からは「お豆腐を使っているからヘルシー」「初めてだけど上手にできました」と絶賛の声が続々届いています。







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