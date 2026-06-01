中国の「超炭素1号」発電ユニット第2号機が送電網への接続・発電に成功

中国南西部の貴州省六盤水市にある超臨界二酸化炭素余熱発電プロジェクト「超炭素1号」の発電ユニット第2号機がこのほど、送電網への接続に成功し、発電を開始しました。世界初の超臨界二酸化炭素余熱発電技術モデルプロジェクトが全面的に完成したことになります。この2台の発電ユニットがすべて稼働すると、「超炭素1号」は30メガワットの安定した設備容量を持つことになります。

超臨界二酸化炭素余熱発電とは、工場から排出される高温余熱を熱源として二酸化炭素を超臨界状態まで加熱し、その超臨界二酸化炭素を循環させてタービンを回し発電する方式で、簡単に言えば「余熱を電力に変える技術」です。

「超炭素1号」の第1号機発電ユニットは2025年12月20日に正式に商業運転を開始し、現在まで5カ月以上安定して稼働しています。すべての性能指標は設計基準を満たしているか、それを上回っており、主要機器の信頼性とシステムの安定性は、長期にわたる多条件での実地試験に耐えました。発電ユニットの第2号機が順調に送電網に接続されたことにより、「超炭素1号」プロジェクトは正式な商業運転に移行します。（提供/CGTN Japanese）