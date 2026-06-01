『FUJI＆SUN ′26』からハンバート ハンバート、くるり、ハナレグミらのステージを放送・配信決定
6月6日、7日に静岡・富士山こどもの国で開催される音楽フェス『NEC presents FUJI＆SUN '26』のメインステージ「SUN STAGE」で行われるパフォーマンスが、WOWOWで8月に放送・配信されることが決定した。
【ライブ写真多数】出演者全員でステージに立った『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』アンコールの模様ほか
放送・配信されるのは、柴田聡子、ハンバート ハンバート、くるり、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN feat. 大橋トリオ＆田島貴男、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ハナレグミ、cero、never young beachによる8組のステージ。
『FUJI＆SUN』は、富士山の麓で音楽に身をゆだね、美味しいごはんを味わい、キャンプで朝を迎える“キャンプインフェス”。6月6日には、くるり、ハンバート ハンバート、田島貴男（Original Love）、YOUR SONG IS GOOD（CHILL＆DUB）、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN（石若駿 × 渡辺翔太 × マーティ・ホロベック）feat. 大橋トリオ＆田島貴男、奇妙礼太郎、柴田聡子、シャッポ、北村蕗、梅井美咲、HAL＆Baku、スーパー登山部、TOP DOCAが出演する。
6月7日には、never young beach、ハナレグミ、KIRINJI、cero、藤原さくら、君島大空、寺尾紗穂、優河、鎮座DOPENESS、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、眞名子新が出演する。チケットは現在発売中。
■WOWOW『FUJI＆SUN '26』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
出演：柴田聡子、ハンバート ハンバート、くるり、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN feat. 大橋トリオ＆田島貴男、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ハナレグミ、cero、never young beach
【ライブ写真多数】出演者全員でステージに立った『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』アンコールの模様ほか
放送・配信されるのは、柴田聡子、ハンバート ハンバート、くるり、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN feat. 大橋トリオ＆田島貴男、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ハナレグミ、cero、never young beachによる8組のステージ。
6月7日には、never young beach、ハナレグミ、KIRINJI、cero、藤原さくら、君島大空、寺尾紗穂、優河、鎮座DOPENESS、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、眞名子新が出演する。チケットは現在発売中。
■WOWOW『FUJI＆SUN '26』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり
出演：柴田聡子、ハンバート ハンバート、くるり、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN feat. 大橋トリオ＆田島貴男、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ハナレグミ、cero、never young beach