『劇場版モノノ怪』最新PV解禁でラスト10秒に衝撃！TVシリーズの主人公・離の薬売り出現
アニメ映画『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』（公開中）の最新PV「『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』特別予告 -閃の巻-」が解禁された。アクションシーンにフォーカスした最新PVで、最恐のモノノ怪・蛇神との闘い、そしてシリーズファンを驚かせる“ある人物”の登場が描かれている。
【動画】ラスト10秒に衝撃！TV版主人公登場の『劇場版モノノ怪』最新PV
大奥を揺るがす蛇神との壮絶な闘いは、スピード感あふれるアクションとともに展開。緊迫感あふれる場面でも、薬売りならではの華麗な所作は健在で、その美しくも鋭い立ち回りに目を奪われる。
壁の中を這いずる平面的な姿として現れた蛇神は、次第に立体感を増し、やがて巨大な竜のような異形へと変貌する。大奥を飲み込まんばかりの圧倒的な存在感で、薬売りたちへ容赦なく襲いかかる蛇神。「かくも果て無き情念……はたして、足りるか！」。その不穏な台詞が響くなか、薬売りはかつてない絶体絶命の危機へと追い込まれていく。
そして、ラスト10秒には最大の衝撃が待ち受ける。「離の剣よ、来たれ！」という台詞とともに姿を現すのは、TVシリーズの主人公“離の薬売り”。劇場版で描かれてきた“坤の薬売り”と、長年ファンに強烈な印象を残してきた“離の薬売り”が交差する内容になっている。
『モノノ怪』は、2007年7月にフジテレビの深夜アニメ枠「ノイタミナ」で放送されていた作品で、「真（まこと）」「理（ことわり）」「形（かたち）」を見極め、モノノ怪を斬ることのできる退魔の剣を持つ、謎の男「薬売り」の物語。人の心とアヤカシが生み出す凄絶なる惨劇を、諸国を巡る薬売りと退魔の剣が断つ姿を描いたストーリー。
完全新作劇場版・3部作が2024年に始動し、第1部『劇場版モノノ怪 唐傘』は驚異のロングラン上映を記録。続く2025年3月には続編となる第2部『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』が公開。完結となる今作3部は、女たちの情念が渦巻く“大奥”を舞台に、豪華絢爛で荘厳美麗な世界に潜む“女の情念”と、そこで生まれる“モノノ怪”の正体を描く物語で、大奥内で永きにわたり隠されてきた“最大の秘密”に迫り、シリーズ最恐のモノノ怪が出現し、最後の“救済の儀”を描いている。
【動画】ラスト10秒に衝撃！TV版主人公登場の『劇場版モノノ怪』最新PV
大奥を揺るがす蛇神との壮絶な闘いは、スピード感あふれるアクションとともに展開。緊迫感あふれる場面でも、薬売りならではの華麗な所作は健在で、その美しくも鋭い立ち回りに目を奪われる。
そして、ラスト10秒には最大の衝撃が待ち受ける。「離の剣よ、来たれ！」という台詞とともに姿を現すのは、TVシリーズの主人公“離の薬売り”。劇場版で描かれてきた“坤の薬売り”と、長年ファンに強烈な印象を残してきた“離の薬売り”が交差する内容になっている。
『モノノ怪』は、2007年7月にフジテレビの深夜アニメ枠「ノイタミナ」で放送されていた作品で、「真（まこと）」「理（ことわり）」「形（かたち）」を見極め、モノノ怪を斬ることのできる退魔の剣を持つ、謎の男「薬売り」の物語。人の心とアヤカシが生み出す凄絶なる惨劇を、諸国を巡る薬売りと退魔の剣が断つ姿を描いたストーリー。
完全新作劇場版・3部作が2024年に始動し、第1部『劇場版モノノ怪 唐傘』は驚異のロングラン上映を記録。続く2025年3月には続編となる第2部『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』が公開。完結となる今作3部は、女たちの情念が渦巻く“大奥”を舞台に、豪華絢爛で荘厳美麗な世界に潜む“女の情念”と、そこで生まれる“モノノ怪”の正体を描く物語で、大奥内で永きにわたり隠されてきた“最大の秘密”に迫り、シリーズ最恐のモノノ怪が出現し、最後の“救済の儀”を描いている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優