ダイアン・津田、“部屋干し応援団長”に電撃就任 真っ先に応援したい人は「妻」「ありがとうと言いたいです」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が出演する『ワイドハイター PROリキッド 部屋干し』『ハミング消臭実感 部屋干しタイプ』の新WEB動画が、きょう1日から花王公式YouTubeで配信されている。
【動画】過去最高に爽やかな「ゴイゴイスー」を披露する津田篤宏
新たに公開された「夏・洗たく物100枚」篇と「夏・靴下200足」篇という動画では、津田が“部屋干し応援団長”に電撃就任。約200足の靴下や約130枚の洋服の洗たく物に囲まれ困惑しながらも、洗たく物の香りを体験しその爽やかさに驚き。過去最高に爽やかな「ゴイゴイスー」を披露する。
撮影後のインタビューで、「真っ先に応援したい人」を聞かれた津田は「応援したい人は世の中で洗たくを頑張っているお母さん、そしてお父さん全員を応援してあげたいです。でも応援団長に任命された時に一番最初に浮かんだのは妻です」と回答。「妻が部屋干しで悲しんでいた時がありました。部屋干しした後、息子がニオイにちょっと敏感で、どうしても生乾き臭を嫌がるんです。でもこの商品を持って行って、ババンと突きつけたいと思います。妻にありがとうと言いたいです」と話した。
【動画】過去最高に爽やかな「ゴイゴイスー」を披露する津田篤宏
新たに公開された「夏・洗たく物100枚」篇と「夏・靴下200足」篇という動画では、津田が“部屋干し応援団長”に電撃就任。約200足の靴下や約130枚の洋服の洗たく物に囲まれ困惑しながらも、洗たく物の香りを体験しその爽やかさに驚き。過去最高に爽やかな「ゴイゴイスー」を披露する。