ブラマヨ吉田＆粗品、生放送でディープな悩み相談 『吉田と粗品と』全国ネットで放送決定【コメントあり】
読売テレビは、毎週水曜の深夜に放送している『吉田と粗品と』を18日深夜0時09分〜0時40分、プラチナイト枠で生放送すると発表した。
【番組カット】最強の先輩とのトークに爆笑する粗品
ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心をつかむ霜降り明星・粗品。令和に生きる視聴者の悩み相談を、今回は生電話で受け付ける。忖度・好感度など一切無用な2人の心に響く“コトバ”を編集ナシのリアルタイムで届ける。
【コメント】
■吉田敬（ブラックマヨネーズ）
――初全国ネット＆生放送への意気込みは？
全国ネットより生放送の方がびっくりしてますね。 普段の収録は「ここはオッケーやろな、ここはダメやろうな」とか分かりながらやってるわけじゃないんで。だから(生放送は)「知りませんよ」っていう。自分の調整で今流れてるのがあるわけじゃないんで。そんなのできるかどうかわからへんのになっていう。
――番組が始まって9ヶ月。お二人のコンビネーションは？反響は？
おもしろいなと思いながらやらしてもろてますね。（粗品は）かっこつけよらへんから。やっぱり思ってた通り。 おもしろさは感じてますね。粗品やから言えるっていうのもある。
思ってる通りというか思いのほかというのか、いろんな人に見てもらってる。強面の俳優さんとかダンスアイドルユニットの方とか、おばさん女性芸人とか、嫁の友達。ママ友がわざわざ嫁に言って、偶然会ったときも「このまえ観てて」とか言われます。
――視聴者へメッセージをお願いします
TVerないんで、昔ながらの深夜放送の気持ちが味わえる番組にしたいなと思います。
僕は番組のエンディング音楽がかなりいいなって思ってて、昔に見たおもしろかった深夜番組が今から終わる…終わった…おもしろかった…でもちょっと寂しいっていう。僕はずっとそれを言い続けてるんですけど、その気持ちが（生放送で）ようやく皆も分かってもらえる時が来たのかな。
TVerで観てもらうのもうれしいけど、終わってもう見れないんだっていうのが結構好きだったんで。それを味わってもらえると思います。
■粗品（霜降り明星）
――初全国ネット＆生放送への意気込みは？
生放送が楽しみですね。 そもそもこの「吉田と粗品と」っていう番組は生放送に向いてるか向いてないかわからないですけど、程よい緊張感があるような放送になると思うんで、ちょっとどんな話を聞けるか自分でもワクワクします。
――番組が始まって9ヶ月。お二人のコンビネーションは？反響は？
世代的にもそうなんですけど、やっぱりブラックマヨネーズの吉田さんって、お笑いを志した時から、志す前から、学生時代から、そして現役として戦い出した時から…ずっとおもしろい最強の先輩やなと思ってたのが、こういう素敵な機会をいただいて番組をやらせてもらうんですけど、ほんま今でも信じられへんぐらいというか、なんかうれしいですね。すごく価値を感じてます。 吉田さんと2人で番組をさせてもらっていることが当たり前じゃないわな、と思いながらやってますし。やっぱもうね、みんなに言われますね。「あの番組おもしろいなっ」て、みんな観てるっていうし。あの僕と同世代ぐらい僕の友達とか僕と同じ世代の芸人たちは吉田先輩いいなって言ってます。
――視聴者へメッセージをお願いします！
深夜と言いつつ 24時台なんでバラエティ番組としては花形めいた、程よく攻めれる時間だと思います。その時間帯に生放送で今のブラックマヨネーズ・吉田さんと今の霜降り明星・粗品がどんなバラエティをするのが大注目ですね。番組がはじまって9ヶ月で、1回も使ったことのないあの中央のテーブルのホワイトボード。ついにあれが飛び出すのか…?！
【番組カット】最強の先輩とのトークに爆笑する粗品
ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心をつかむ霜降り明星・粗品。令和に生きる視聴者の悩み相談を、今回は生電話で受け付ける。忖度・好感度など一切無用な2人の心に響く“コトバ”を編集ナシのリアルタイムで届ける。
■吉田敬（ブラックマヨネーズ）
――初全国ネット＆生放送への意気込みは？
全国ネットより生放送の方がびっくりしてますね。 普段の収録は「ここはオッケーやろな、ここはダメやろうな」とか分かりながらやってるわけじゃないんで。だから(生放送は)「知りませんよ」っていう。自分の調整で今流れてるのがあるわけじゃないんで。そんなのできるかどうかわからへんのになっていう。
――番組が始まって9ヶ月。お二人のコンビネーションは？反響は？
おもしろいなと思いながらやらしてもろてますね。（粗品は）かっこつけよらへんから。やっぱり思ってた通り。 おもしろさは感じてますね。粗品やから言えるっていうのもある。
思ってる通りというか思いのほかというのか、いろんな人に見てもらってる。強面の俳優さんとかダンスアイドルユニットの方とか、おばさん女性芸人とか、嫁の友達。ママ友がわざわざ嫁に言って、偶然会ったときも「このまえ観てて」とか言われます。
――視聴者へメッセージをお願いします
TVerないんで、昔ながらの深夜放送の気持ちが味わえる番組にしたいなと思います。
僕は番組のエンディング音楽がかなりいいなって思ってて、昔に見たおもしろかった深夜番組が今から終わる…終わった…おもしろかった…でもちょっと寂しいっていう。僕はずっとそれを言い続けてるんですけど、その気持ちが（生放送で）ようやく皆も分かってもらえる時が来たのかな。
TVerで観てもらうのもうれしいけど、終わってもう見れないんだっていうのが結構好きだったんで。それを味わってもらえると思います。
■粗品（霜降り明星）
――初全国ネット＆生放送への意気込みは？
生放送が楽しみですね。 そもそもこの「吉田と粗品と」っていう番組は生放送に向いてるか向いてないかわからないですけど、程よい緊張感があるような放送になると思うんで、ちょっとどんな話を聞けるか自分でもワクワクします。
――番組が始まって9ヶ月。お二人のコンビネーションは？反響は？
世代的にもそうなんですけど、やっぱりブラックマヨネーズの吉田さんって、お笑いを志した時から、志す前から、学生時代から、そして現役として戦い出した時から…ずっとおもしろい最強の先輩やなと思ってたのが、こういう素敵な機会をいただいて番組をやらせてもらうんですけど、ほんま今でも信じられへんぐらいというか、なんかうれしいですね。すごく価値を感じてます。 吉田さんと2人で番組をさせてもらっていることが当たり前じゃないわな、と思いながらやってますし。やっぱもうね、みんなに言われますね。「あの番組おもしろいなっ」て、みんな観てるっていうし。あの僕と同世代ぐらい僕の友達とか僕と同じ世代の芸人たちは吉田先輩いいなって言ってます。
――視聴者へメッセージをお願いします！
深夜と言いつつ 24時台なんでバラエティ番組としては花形めいた、程よく攻めれる時間だと思います。その時間帯に生放送で今のブラックマヨネーズ・吉田さんと今の霜降り明星・粗品がどんなバラエティをするのが大注目ですね。番組がはじまって9ヶ月で、1回も使ったことのないあの中央のテーブルのホワイトボード。ついにあれが飛び出すのか…?！