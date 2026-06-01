超特急・タカシ、初の写真集発売決定 地中海で撮影＆衣装はすべて自身でコーディネート
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタカシ（7号車）が、初の写真集『BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xmex（読み：シェムシュ／マルタ語で「太陽」の意味）』を7月7日に発売することが1日、発表された。
【写真】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）
撮影は、地中海の中央に位置するマルタ島とゴゾ島で行われた。世界遺産となる歴史ある街や美しい海はもちろん、マルタ島は「猫の島」と呼ばれていることから、大の動物好きのタカシにとってベストプレイスとなった。
また、衣装はすべてタカシ自身がコーディネート。マルタ、ゴゾの美しい景色だけでなく、衣装も見どころとなる。
さらに、写真集撮影のメイキング動画などを収めたDVDもセットになり、大充実な1冊となる。発売を記念して、発売記念イベントも開催予定。
超特急は、2011年12月25日結成。メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動中。タカシ（7号車・バックボーカル・末っ子担当）は、1996年9月23日、大阪府生まれ。26年6月10日から『BULLET TRAIN ARENA TOUE 2026 ESCORT』がスタートし、全国4都市8公演を予定している。グループとして長年の夢だった東京ドーム公演は、11月25日、11月26日の2日間にわたって、開催される。
【写真】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）
撮影は、地中海の中央に位置するマルタ島とゴゾ島で行われた。世界遺産となる歴史ある街や美しい海はもちろん、マルタ島は「猫の島」と呼ばれていることから、大の動物好きのタカシにとってベストプレイスとなった。
さらに、写真集撮影のメイキング動画などを収めたDVDもセットになり、大充実な1冊となる。発売を記念して、発売記念イベントも開催予定。
超特急は、2011年12月25日結成。メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動中。タカシ（7号車・バックボーカル・末っ子担当）は、1996年9月23日、大阪府生まれ。26年6月10日から『BULLET TRAIN ARENA TOUE 2026 ESCORT』がスタートし、全国4都市8公演を予定している。グループとして長年の夢だった東京ドーム公演は、11月25日、11月26日の2日間にわたって、開催される。