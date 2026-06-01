小手伸也、『時すでにおスシ!?』にゲスト出演 “SNS発言”が現実に
TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第9話（6月2日放送）に、小手伸也がゲスト出演することが明らかになった。小手の出演は、松山ケンイチとのSNS上でのやり取りをきっかけに実現したという。あわせて、SUPER EIGHT・丸山隆平の出演シーンを含む新たな場面写真も公開された。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、永作博美演じる待山みなとが、子育てを終えた50歳という節目で新たな人生に踏み出す姿を描くオリジナルドラマ。みなとが飛び込んだ“鮨アカデミー”で講師を務める大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。笑いやロマンス、そして寿司を通じて人生を前向きに描く作品として放送されている。
第9話で小手が演じるのは、鮨アカデミーの授業で大江戸と出会う強面の人物。大江戸に鋭い視線を向ける一方で、彼の過去を知る存在であることが示唆されており、物語の鍵を握る役どころとなりそうだ。
小手は『コンフィデンスマンJP』や『SUITS／スーツ』などで注目を集め、個性的な役柄を数多く演じてきた実力派俳優。TBS連続ドラマへの出演は、2021年放送の日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』以来となる。今回の出演は、親交のある松山とのSNSでの交流の中で、小手が「だったらせめてその鮨ドラマ出してくれ！」と投稿したことがきっかけで実現。思わぬ形で実現した共演となった。
一方、第8話終盤で登場した写真に写っていた西川太陽役の丸山隆平にも注目が集まる。第9話では、西川と大江戸の関係性が徐々に明かされるほか、思わぬ展開も待ち受けるという。公開された場面写真には丸山の姿も含まれており、今後のストーリーへの期待を高めている。
第9話では、鮨アカデミーの授業が最終段階へ突入。生徒たちは実際の客を相手に寿司を握る“カウンター試験”に挑む。試験当日、それぞれの思いを胸に寿司を握る中、ある人物がアカデミーを訪れたことで物語が大きく動き出す。
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同作は、永作博美演じる待山みなとが、子育てを終えた50歳という節目で新たな人生に踏み出す姿を描くオリジナルドラマ。みなとが飛び込んだ“鮨アカデミー”で講師を務める大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。笑いやロマンス、そして寿司を通じて人生を前向きに描く作品として放送されている。
小手は『コンフィデンスマンJP』や『SUITS／スーツ』などで注目を集め、個性的な役柄を数多く演じてきた実力派俳優。TBS連続ドラマへの出演は、2021年放送の日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』以来となる。今回の出演は、親交のある松山とのSNSでの交流の中で、小手が「だったらせめてその鮨ドラマ出してくれ！」と投稿したことがきっかけで実現。思わぬ形で実現した共演となった。
一方、第8話終盤で登場した写真に写っていた西川太陽役の丸山隆平にも注目が集まる。第9話では、西川と大江戸の関係性が徐々に明かされるほか、思わぬ展開も待ち受けるという。公開された場面写真には丸山の姿も含まれており、今後のストーリーへの期待を高めている。
第9話では、鮨アカデミーの授業が最終段階へ突入。生徒たちは実際の客を相手に寿司を握る“カウンター試験”に挑む。試験当日、それぞれの思いを胸に寿司を握る中、ある人物がアカデミーを訪れたことで物語が大きく動き出す。