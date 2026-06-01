今週から東西で２歳馬の新馬戦がスタートする。３回東京開催の開幕週にスタンバイしている関東の注目株は、２１年年度代表馬で新種牡馬エフフォーリアの産駒ジョドレルバンク（牡、美浦・武井亮厩舎）だ。まだ１歳だった昨年のこの時期から素材の良さを評価していた武井調教師をして、「この馬でダービーに行きたいです」と言わしめるほどの逸材だ。

早くも視線は来春のクラシックを見据えている。東西の注目新馬が集う７日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）で、名手・レーン騎手を確保していることからも期待度の大きさがうかがえる。指揮官は「めちゃくちゃいいので、すごく期待しています。能力、体力、センスもあるし、メンタルもいい。本当に言うことがない」と、デビュー前から特に課題が見当たらないことを強調する。

３月２５日と早い時期にゲート試験に合格して、その後は放牧を挟んで５月５日に帰厩後は順調に乗り込まれてきた。美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、６ハロン８１秒５―１１秒３をマークして、追いかけた格上の古馬ハーツコンチェルト（６歳３勝クラス）に１馬身先着と、非凡な脚力をアピール。武井師は「水準はすごく高いんですけど、体はまだ成長する余地を残している。ここまで順調にきたし、これからも順調にいってほしいです」と、器の大きさにうなる。２５年の日本ダービーなどＧ１・４勝を誇るクロワデュノールを叔父に持ち、血統の良さも折り紙付きだ。（坂本 達洋）