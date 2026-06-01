人気芸人同士のタッグで話題を呼んだ番組が、深夜のレギュラー枠を飛び出し初の試みを行う。

読売テレビはこのほど、２０２５年１０月から放送開始した「吉田と粗品と」を６月１８日（木）２４時０９分〜２４時４０分プラチナイト枠で初の全国ネット＆生放送することを発表した。

同番組は、ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心を掴む霜降り明星・粗品が令和に生きる視聴者の悩み相談に乗る毎週水曜深夜放送の番組。１８ 日の生放送では相談を生電話で受けつける。見逃し配信は実施せず、生放送でしか見られないスペシャル回で、忖度・好感度など一切無用な二人の心に響く“コトバ”を編集ナシのリアルタイムで楽しめる。

【吉田敬（ブラックマヨネーズ） コメント】

面白いなと思いながらやらしてもろてますね。（粗品は）かっこつけよらへんから。やっぱり思ってた通り。 面白さは感じてますね。粗品やから言えるっていうのもある。昔ながらの深夜放送の気持ちが味わえる番組にしたいなと思います。TVer で見てもらうのもうれしいけど、終わってもう見れないんだっていうのが結構好きだったんで。それを味わってもらえると思います

【粗品（霜降り明星） コメント】

生放送が楽しみですね。 そもそもこの「吉田と粗品と」っていう番組は生放送に向いてるか向いてないかわからないですけど、程よい緊張感があるような放送になると思うんで、ちょっとどんな話を聞けるか自分でもワクワクします。深夜と言いつつ 24 時台なんでバラエティー番組としては花形めいた、程よく攻めれる時間だと思います。その時間帯に生放送で今のブラックマヨネーズ・吉田さんと今の霜降り明星・粗品がどんなバラエティーをするのが大注目ですね。