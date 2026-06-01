日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１日、２４年９月１８日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来、自身２度目の２試合連続完封に意欲を見せた。２日の広島戦（マツダ）に先発するエースは、「（完封した）次のピッチングが大事。一個ずつ目の前のアウトを一つでも多く取れるように」。前回登板５月２６日の阪神戦（甲子園）では９回１３奪三振で完封勝利を挙げており、敵地で快投を続けリーグ単独トップの７勝目を狙う。

前回登板では「序盤にしっかり両サイドを使えて、最後真っすぐで押し切れた」と森下、佐藤輝らの強力阪神打線を完璧に封じた。「前回は投球の割合が良かった。真っすぐ過多にもならなかったですし、真っすぐとスライダーが３０％ちょっとずつの感じ。トータルのバランスが９回投げるにあたって、まんべんなくいろんな球種を使っているっていうところは僕も（捕手の田宮）裕涼も、すごくいい勉強になった」と、大きな発見だった。

マツダでは、２１年に６回１失点で勝利投手となったが、２２、２４年と２連敗中。「雰囲気はすごく好き。ただ、めちゃくちゃいいピッチングをしたかと言われたら、そういうイメージもない」と、振り返る。この日は快晴の下、エスコンで最終調整を行い、空路で広島入り。広島は６連敗で交流戦全敗と波に乗れていないが、「連敗中のチームほど怖いものはない。必死に戦ってくると思うので、しっかり攻めていきたい」と、上り調子の沢村賞右腕がセ・リーグを圧倒する。