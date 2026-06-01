将棋の豊島将之九段（36）と、お笑いコンビ・錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）が6月1日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われた「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会」第15回大会開催記念PRイベントに登場。豊島九段が絶対王者・藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）に対する素直な思いを明かし、会場を和ませる一幕があった。

【画像】異色のコラボ!?で見せた豊島九段と錦鯉の笑顔（複数カット）

錦鯉が「王将」「歩兵」の被り物姿で会場を盛り上げる中、イベント内の質問コーナーで小学6年生から「対戦して楽しいと思う方はいらっしゃいますか？」という無邪気な質問が飛び出した。これには数々の大舞台を経験してきた豊島九段も思わず笑顔に。「藤井さんと指すのが楽しいと言えたらかっこいいんですけど……」と切り出すと、「強すぎて、楽しいというよりかは読み筋についていくのに必死という感じで」と、少しタジタジになりながらも率直な本音を語った。

これまで5度のタイトル戦で対局し、公式戦40局を戦って13勝27敗。将棋界のトップで対峙し続けているからこそ、「必死」という言葉には実感がこもる。一方で「自分と同世代の棋士と指すと楽しさだったり懐かしい感情にもなりますかね」と目を細め、共に歩んできた同世代との対局の魅力を優しく伝えた。

この「同世代」という言葉に深くうなずいたのが、錦鯉の渡辺だ。「僕らも世に出るのが遅かったんですけど」とご自身たちを振り返りつつ、「昔からライブとか一緒に出てて、一緒に世に出てきた『モグライダー』とか……そういう意味じゃ先ほどの豊島九段のお話とちょっと近い」としみじみ。下積み時代を共にした芸人仲間への思いを重ね合わせ、会場は温かい空気に包まれた。

そんなしっとりとした雰囲気を明るく変えたのが、相方の長谷川だ。「僕はね、象とかキリンとか動物が好きで。動物園ロケになるとテンション上がるんですよ！」と、長谷川らしいマイペースな回答が飛び出す。さらに「大人はすぐ僕のことを怒るんだけどね、動物は怒らないからね、好きなの」とピュアな理由を明かすと、子どもたちも豊島九段も思わず爆笑。会場を大きな笑顔で包み込んだ。

将来のプロ棋士を目指す小中学生の登竜門として、2012年から開催されている本大会。15周年の節目を迎える今年の大会からも、未来の将棋界を担う新たなスターが誕生するのか、子どもたちの熱戦に期待が高まる。