俳優の前田旺志郎（25）が1日、自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「ブルーレーベル」に所属したことを報告した。

「ご報告です。いつも応援いただき誠にありがとうございます」と書き出すと、「この度、私前田旺志郎はBLUE LABEL に所属させていただく事となりました」と報告。

「これからも役者として日々精進していく所存でございますので、引き続き応援のほど何卒よろしくお願いいたします」と抱負を記した。

旺志郎は小学生だった2007年に兄・航基とお笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。日本テレビ系「エンタの神様」、フジテレビ系「爆笑レッドカーペット」などに出演し人気に。同年の「M―1グランプリ」では、史上最年少で準決勝進出を果たした。

また、映画やドラマへの出演も多く、2011年の映画「奇跡」では兄弟で主演し高評価を得た。近年はコンビとしての活動はしておらず、それぞれが俳優として活動。今年3月末には2人そろってそれまで所属していた「松竹エンタテインメント」との専属契約を終了したと報告し、航基は4月22日に「ブルーレーベル」に所属したと発表していた。