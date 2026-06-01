映画監督で脚本家の福田雄一氏（57）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にリモートでVTR出演し、俳優・賀来賢人（36）の初舞台作品でのエピソードを披露した。

福田氏が脚本を担当、賀来が出演した映画「ぼくたちと駐在さんの700日戦争」（08年公開）以来、20年近い付き合い。11年には脚本などを手掛けた舞台「スマートモテリーマン講座」で、賀来が安田顕とのダブル主演に起用された。

しかし、当時の賀来は、まだブレーク前。福田氏は、賀来の極貧ぶりを覚えているという。「稽古中に“電気とガスが止められている状況です”って言っていて」。さらに「毎日、お昼におにぎりを1個だけ買ってくるんですよ。みんなが稽古している間、そのおにぎりをひとかじり、ひとかじりしながらつないでいるんですけど」とも明かした。

「僕の舞台の稽古って、基本的には夕食前には終わるんです」。しかし、賀来の様子を見かねた福田氏は、稽古中に食事に連れ出したという。「賢人が食えていないのが分かっていたんで、主演の安田顕さんには申し訳なかったんですけど、わざわざ夕食休憩を取って、ステーキ屋さんとかハンバーグ屋さんに行って。賢人に飯を食わせて、夕食休憩が終わって（稽古場に）帰って、30分くらい稽古して終わるって、そんな感じでした」と振り返った。

福田氏の話を、賀来は深くうなずきながら聞き入り、「そうでしたね…」とつぶやいていた。