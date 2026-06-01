news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「路線バスでトラブル“切りつけ”『新聞読む音うるさい』男逮捕」についてお伝えします。

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6月1日午前10時すぎ、東京都大田区のバス停で起きた切りつけ事件。

事件のおよそ1時間半後。現場から1キロほど離れた場所で逮捕されたのは石井富夫容疑者、75歳。バスの中で何があったのでしょうか。

警視庁によりますとバスの中で男性が新聞を読んでいたところ、石井容疑者がその音を「うるさい」と言ってトラブルに。バス停で、男性をバスから引きずり下ろしナイフで男性の左頬を切りつけたということです。男性は軽傷でした。

その後、男性は近くの交番に被害を訴えたということです。

石井容疑者はその場から立ち去りましたが、午前11時半ごろに現行犯逮捕されました。「脅すつもりで切りつけた」と話したほか、折りたたみナイフを所持していたということです。

逮捕後の調べに対して、「殺すつもりはありませんでした」と容疑を一部否認しているということです。警視庁は、事件に至った経緯を詳しく調べています。

（6月1日『news every.』より）