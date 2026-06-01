元日向坂４６で女優の影山優佳が３１日に自身のＳＮＳを更新。インスタグラムには「ワールドカップ前最後の親善試合という大切な一戦、日本はアイスランドに勝利をおさめました 本日はなんと…！様々なご縁があり、貴重な機会をいただきまして、現地で観戦することが叶いました！」とつづり、同日にＭＵＦＧ国立で行われたサッカーの国際親善試合、日本−アイスランド戦をスタンドから観戦する様子を投稿した。

Ｘ（旧ツイッター）のスタッフアカウントには「本日の＃サッカー日本代表コーデ」として全身の写真を投稿。影山は１９９０年代前半の日本代表青ユニホームにミニスカート、黒ブーツ姿。フォロワーからは「ドーハモデル（９２アジアカップ優勝モデル）良いすね」「好きなデザインのユニホーム」「これはオフト１９９０年代のやつ？」「懐かしい代表ユニフォーム似合ってますね」「そのユニフォーム着るなんて、偉い！」「９３年ユニフォーム似合ってる！！！かわいい！！！」「ドーハユニがワールドカップ現地へ行くとこ見たい！」などと懐かしい代表ユニホームへのコメントが殺到。「着こなしうまかよ」「お洒落に着こなしてるね」「ちょっと反則的な可愛さなので イエローカードです」という感想もあった。

少女時代はサッカーの有望選手だった影山は、豊富な知識と愛情で芸能格でも屈指のサッカーファンと知られている。