◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日

東京の芝１６００メートルはスタートから３コーナーまで５００メートル以上の直線距離があるため、枠順の有利不利がほとんどない。それぞれの馬が能力を発揮しやすい舞台で行われる安田記念は、「やっぱり強かったか」と実力を再確認する結果に終わることが多い。

ちょうど１０年前の１６年はロゴタイプが１３年の皐月賞以来、実に１７戦ぶりの白星でＧ１・３勝目を手にした。２０年のグランアレグリアも印象的だった。断然の１番人気だったアーモンドアイに２馬身半差をつけて勝利。その後、Ｇ１・４勝を積み重ねて名牝へと駆け上がるきっかけのレースとなった。

２４年はロマンチックウォリアー。香港で無双していた馬ではあったが、初来日でも能力をフルに発揮して結果を出せたのは、東京マイルの特色を表していると言える。

今年は混戦と言われているが、これまでのように「終わってみれば…」という結末かもしれない。該当するのはパンジャタワー、ステレンボッシュ、シャンパンカラーあたりか。残り１週間、しっかり取材して勝ち馬を見極めたい。（東京本紙担当・西山 智昭）