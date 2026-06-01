卓球Ｔリーグ男子の岡山は１日、松島輝空（そら）と２０２６―２７年シーズンの契約を結んだと発表した。１９歳の松島は今年１月の全日本選手権でシングルス２連覇を達成。先月の世界卓球では団体で準優勝など国内外の大舞台を経験している。岡山には世界ランク２位の張本智和（トヨタ自動車）も在籍している。

松島はチームを通じ「このたび、岡山リベッツに入団させていただくことになりました松島輝空です。岡山リベッツとしては優勝したことがないので、優勝に貢献できるように頑張ります。そして岡山リベッツの爆援の中でプレーさせていただくことは本当に嬉（うれ）しいことです。応援よろしくお願いします」とコメントした。

◆松島 輝空（まつしま・そら）２００７年４月２９日、京都市生まれ。１９歳。祖父母が開く田阪卓研で卓球を始め、小学１年から世代別の全日本選手権を６連覇。１８年に１１歳でワールドツアー初出場。２１年世界ユース選手権１５歳以下で３冠。２４年世界選手権団体戦代表。２５年１１月、ＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルトで優勝。左シェークドライブ型。１７２センチ。家族は両親と弟、妹２人。