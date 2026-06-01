世界最強のロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズのギタリストであるキース・リチャーズ（８２）に初めてのひ孫が誕生した。孫娘でモデルのエラ・リチャーズが第１子誕生を発表したもので、子供は女の子で名前はルナだという。英紙サンが１日、報じた。

週末に３０歳の誕生日を迎えたエラは、自身のインスタグラムで、生まれてくる赤ちゃんの名前と性別とともに、このうれしいニュースを発表した。

愛らしい写真の中で、エラは生まれたばかりの赤ん坊のそばの毛布の上に横たわり、明らかに赤ん坊に夢中になっている様子だった。彼女は健康な女の子を出産し、その子の名前をルナと名付けたことを明かした。エラは投稿のキャプションに「３０歳！！ 娘のルナと過ごす最高の誕生日！」とつづっている

エラは今年３月、２０２３年に交際を発表した長年の恋人である写真家のサシャ・フォン・ビスマルクとの間に娘を授かったことを発表していた。エラの父親であるマーロン・リチャーズは、キースと故モデル兼女優のアニタ・パレンバーグとの間に生まれた長男である。

キースは、バンドのフロントマン、ミック・ジャガーに続き、ストーンズの現メンバーで２人目の「曽祖父」となった。キースはエラが妊娠を発表した後、ＳＮＳで「愛を込めて。初めてのひ孫を迎えるのが楽しみだ！」と喜びを爆発させていた。

くしくもストーンズは２０２７年、アルゼンチンのブエノスアイレスで５夜連続公演を行うことを計画していることが判明したばかり。７月１０日には３年ぶりのニューアルバム「フォーリン・タングス」をリリースする。「ひいおじいさん」が２人になったストーンズだが、まだまだ加速をつけて世界を転がり続けそうだ。