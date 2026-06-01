2回目のデートが勝負♡ 付きあう前に【彼を夢中にさせる】テクニック3選

1回目のデートが楽しかったとしても、“2回目”がうまくいかなければ、その先の恋にはつながりにくいもの。だからこそ、付きあう前の2回目のデートは、とても大切な時間となります。とはいえ、「どう過ごせば好印象を持ってもらえる？」「なにを話したらいい？」と悩んでしまう人も多いはず。今回は、付きあう前の2回目のデートを成功させるコツを体験談やインタビューをもとにご紹介します。少しの意識で恋の進展度が大きく変わりますよ！

1回目のデートの会話を思い出す

2回目のデートで印象をアップさせたいなら、1回目に話した内容をきちんと思い出すことが大切です。 「この前おすすめしてくれた映画、観てみたよ」「前に言ってた試験、うまくいった？」など、前回の話題に触れることで、「自分のことを気にかけてくれている」と彼に伝わります。 会話のなかに前回の会話をさりげなく織り交ぜるだけで、2人の距離はぐっと縮まるはず。 彼の記憶に残る存在になるためには、こうした“小さなテクニック”がとても効果的ですよ。

次の予定を匂わせるひと言を入れる

恋を進めるには、適度な期待感を持たせることも大切です。 そのため、2回目のデート中に「今度◯◯に行ってみたいな」などと、次の約束につながる話題を出してみましょう。 デート中に次の約束につながる話題を出すことで、彼は「また会いたいって思ってくれてるんだ」と感じます。 誘うというより“共有の未来を自然に想像させる”言葉を使うのがコツ。 「ここ、◯◯くん好きそう」などと、さりげない提案で“特別感”を演出してみてくださいね。

興味を持って彼の話を聞く

最も大切なのは、“自分をよく見せよう”とすることより、“彼をもっと知ろう”という姿勢を持つこと。 興味を持って話を聞いてもらえると、人は自然と心を開きます。 自分の話をするだけでなく、「どんなことが好き？」「最近うれしかったことは？」など、彼に関心を向けて会話を広げることがカギとなります。 そして「この人といると落ち着く」「もっと話したい」と思ってもらえれば、次のデート、そしてお付きあいへとつながる可能性が高まるでしょう。 いかがでしたか？ 今回は、2回目のデートを成功させるコツをご紹介しました。 2回目のデートは、恋が進展するかどうかを左右するとても大切なタイミング。 「前回の会話を思い出す」「次の予定を匂わせる」「彼の話に興味を持つ」この3つを意識することで、彼との距離は自然に縮まり、次のステップへの道が見えてくるはずですよ♡

ライター Ray WEB編集部