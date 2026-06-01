スタバ新作「ハニー バナナ フラペチーノ」6．5発売！ バナナの甘みとはちみつのコクを重ねた贅沢な1杯
「スターバックス」は、6月5日（金）から、初夏にぴったりの「ハニー バナナ フラペチーノ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】「もったいないバナナ」を使った「バナナ アフォガート フラペチーノ」と飲み比べはいかが？
■「もったいないバナナ」を使用
今回登場するのは、バナナ本来のまろやかな甘みに、はちみつのコクのある甘さを重ねた贅沢な1杯。
本商品は、皮の傷やサイズ等が理由で規格外とされてしまう「もったいないバナナ」を使用。バナナ果肉をカップの底に入れ、バナナパウダー、ホワイトチョコレート風味のシロップ、はちみつを合わせたフラペチーノと、ホイップクリームとはちみつのトッピングを加えることで、コクのある味わいながらもすっきりとした後味が楽しめる初夏のご褒美フラペチーノに仕上げたという。
ちなみに、「スターバックス」は「ハニー バナナ フラペチーノ」をよりリッチで満足感のある味わいで堪能できるカスタマイズを提案している。
★バナナチョコのような味わいに…チョコレートチップ（55円）、チョコレートソース追加
チョコレートチップとチョコレートソースを加えることで、バナナのまろやかな甘さに、カカオのコクとほろ苦さが重なり、デザート感のある1杯に。甘いものをしっかり楽しみたい時や、気分を切り替えたい午後のひと時におすすめ。
★甘さに深みを重ねた、リッチな味わいに…バニラビーンシロップ変更（80円）、キャラメルソース追加
バニラビーンシロップとキャラメルソースを加えることで、ハニーバナナの甘さにやさしいコクと深みをプラス。バニラの豊かな香りが広がり、ゆったりと過ごしたい時間や、自分へのご褒美として楽しみたいシーンにぴったり。
【写真】「もったいないバナナ」を使った「バナナ アフォガート フラペチーノ」と飲み比べはいかが？
■「もったいないバナナ」を使用
今回登場するのは、バナナ本来のまろやかな甘みに、はちみつのコクのある甘さを重ねた贅沢な1杯。
本商品は、皮の傷やサイズ等が理由で規格外とされてしまう「もったいないバナナ」を使用。バナナ果肉をカップの底に入れ、バナナパウダー、ホワイトチョコレート風味のシロップ、はちみつを合わせたフラペチーノと、ホイップクリームとはちみつのトッピングを加えることで、コクのある味わいながらもすっきりとした後味が楽しめる初夏のご褒美フラペチーノに仕上げたという。
★バナナチョコのような味わいに…チョコレートチップ（55円）、チョコレートソース追加
チョコレートチップとチョコレートソースを加えることで、バナナのまろやかな甘さに、カカオのコクとほろ苦さが重なり、デザート感のある1杯に。甘いものをしっかり楽しみたい時や、気分を切り替えたい午後のひと時におすすめ。
★甘さに深みを重ねた、リッチな味わいに…バニラビーンシロップ変更（80円）、キャラメルソース追加
バニラビーンシロップとキャラメルソースを加えることで、ハニーバナナの甘さにやさしいコクと深みをプラス。バニラの豊かな香りが広がり、ゆったりと過ごしたい時間や、自分へのご褒美として楽しみたいシーンにぴったり。