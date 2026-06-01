【台風情報】台風6号　暴風域を伴い沖縄本島に接近　那覇市で最大瞬間風速37.9m観測

台風6号は、暴風域を伴い沖縄本島地方に接近しています。

暴風域に入っている沖縄・那覇市から沖縄テレビ・譜久村司記者が中継です。

那覇市の沖縄テレビ本社前から、屋根のある場所で安全を確保してお伝えします。

1日午後5時55分現在、沖縄本島地方は暴風域に入っていますが、雨風ともに先ほどから少し弱まっていて、台風の目に近い位置にあるとみられます。

沖縄本島に台風が直撃するのは2023年の8月以来約3年ぶりです。

那覇市では1日午後、最大瞬間風速37.9メートルを観測しました。

台風の影響で那覇空港、宮古空港、石垣空港が終日閉館し、全ての便が欠航となっています。

また、けが人も出ていて、1日午前10時半ごろ、那覇市で89歳の男性が風にあおられ転倒し、頭から出血したため搬送されたということです。

台風は1日夜から2日にかけて沖縄本島地方に最も接近する見込みで、沖縄本島では一部の電柱が倒壊する恐れのある最大瞬間風速45メートルの猛烈な風が吹く見込みです。

台風による大雨や土砂災害低い土地での浸水など厳重な警戒が必要です。