タレントの伊集院光（58）が1日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ダイエットに成功したと明かした。

この日はゲストに1994年に放送開始し、33年目に入った同局（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」に出演する磯野貴理子、松居直美、森尾由美を迎え、番組出演者、観覧者からの悩み相談を行った。

磯野は「自分ではベスト体重だと思っていても、“太りすぎだよ、危ないよ”と言われ、ならばとダイエットをすると、“らしくない”とか、“前の方が良かった”と言われます。さらにおっさんになったせいで、病気を心配されて、誰も褒めてくれません。私はどうすれば良いのでしょうか」との悩みを紹介した。

すると伊集院は「これ俺、マジで」と自身が相談者であると告白した。

「そのままだったら“太りすぎ”って言うしさ、ダイエットしたら“前の方が良かったんじゃない”って言うしさ。皆さんもそうかもしれないけど、中年になってくると、“大丈夫なのかな、あいつ？”みたいな感じに」心配されるとぼやき節。痩せたと言われ「俺頑張ったのに、“言っていいのかな”みたいな」と嘆いた。

ロケで転んでも「昔は笑いが起きていたけど、今は“大丈夫なのかな”って。いたわられすぎたりしますよね。どうしたらいいんですか」と困惑の様子で語った。

痩せようと思った理由については「もうお年頃だから。こんなちょっと太っている場合じゃねえなって」と伊集院。「膝の方からクレーム出まして。これ以上はまずいからなって」と苦笑した。

MCの「ハライチ」澤部佑が「これ、いいんですよね、体のためなら」と確認すると、磯野は「凄くそのままでいいと思う」とアドバイス。伊集院は「このままで大丈夫」と確認し、何度もうなずいた。