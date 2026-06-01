芦田愛菜＆サンド、海上自衛隊の食事事情に「最高だな！」 行列のできるまさかの“スイーツ”も

5月30日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、日本の南極観測70周年を記念して、南極観測を支援する「砕氷艦しらせ」が特集された。

5カ月間も海上生活を送る観測隊員たちの食事に、スタジオの芦田愛菜とサンドウィッチマンは興味津々。おいしそうなメニューのなかには、誰もが大好きなスイーツもあり…。

【映像】芦田愛菜＆サンドも食べたがった、海自の絶品キーマカレー

番組では、2023年10月の放送当時12歳だった“巨大船博士ちゃん”中村一朗太くんによる、しらせ潜入映像を公開。一朗太くんは、操縦室のほか、観測隊員たちが普段使う食堂や浴室、寝室といった非公開エリアを、しらせの艦長に案内してもらった。

広い食堂では、専門隊員たちが栄養バランスを考えながら、1日3食約180人分の食事を用意しており、食べるのが大好きなスタジオの伊達みきおは「最高だな！」と驚き。艦長いわく、隊員たちにとって食事は「ご褒美」なんだそうで、メニューも長崎ちゃんぽん、カキフライ、広島焼きなど、ご当地グルメの日もあるという。

なかでも海上自衛隊の食事事情として有名なのは、長い航海で曜日感覚を失わないように毎週金曜の昼食に出されるカレー。特別に海自カレーを試食させてもらった一朗太くんは、「うーんっ！おいしい！」とニッコリ。「スパイスが効いていて食感が豊か。辛いけどおいしい！」と、12歳とは思えない食リポをし、伊達に「ちゃんとしてるな！」と感心された。

さらに食堂には、ソフトクリームを作る機械も。フレーバーはバニラと抹茶で、人気のあまり毎回行列ができるのだとか。これにも芦田とサンドウィッチマンは、「え〜楽しそう！」「サービスエリアみたいじゃん！」と大盛り上がりとなっていた。