札幌FWバカヨコがシエラレオネ代表に選出…リベリアと国際親善試合2連戦
北海道コンサドーレ札幌は31日、FWアマドゥ・バカヨコが国際親善試合に臨むシエラレオネ代表メンバーに選出されたことを発表した。1日以降はシエラレオネ代表に合流するため、今後のチーム活動には帯同しない。
バカヨコはクラブを通じ、「シエラレオネの代表に招集していただけたことを嬉しく思います。特に今回の試合は自国での代表の試合開催が初めてで、新しいスタジアムでのゲームをとても楽しみにしています。また、この代表期間で来シーズンに向けて力をつけ、素晴らしい26-27シーズンにすることができればと思います。」とコメント。
なお、シエラレオネ代表は6日と9日にリベリア代表と対戦予定だ。
バカヨコはクラブを通じ、「シエラレオネの代表に招集していただけたことを嬉しく思います。特に今回の試合は自国での代表の試合開催が初めてで、新しいスタジアムでのゲームをとても楽しみにしています。また、この代表期間で来シーズンに向けて力をつけ、素晴らしい26-27シーズンにすることができればと思います。」とコメント。
なお、シエラレオネ代表は6日と9日にリベリア代表と対戦予定だ。