外国証券 先物取引高情報まとめ（6月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7752( 7407)
9月限 89( 89)
TOPIX先物 6月限 12061( 12061)
9月限 10( 10)
日経225ミニ 6月限 143697( 143697)
7月限 1773( 1773)
8月限 33( 33)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5196( 3896)
9月限 1097( 97)
TOPIX先物 6月限 12767( 12767)
日経225ミニ 6月限 97751( 97751)
7月限 1526( 1526)
8月限 46( 46)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 119)
TOPIX先物 6月限 432( 432)
日経225ミニ 6月限 790( 790)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 508( 381)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 4017( 3813)
日経225ミニ 6月限 2870( 2870)
7月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 286( 261)
TOPIX先物 6月限 4190( 4190)
日経225ミニ 6月限 3755( 3755)
7月限 36( 36)
8月限 19( 19)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 398( 398)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1821( 1821)
日経225ミニ 6月限 1172( 1172)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3615( 3615)
9月限 59( 59)
TOPIX先物 6月限 9525( 9525)
日経225ミニ 6月限 44770( 44770)
7月限 2012( 2012)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 120)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 2884( 2884)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 1351( 1351)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 728( 132)
TOPIX先物 6月限 1863( 253)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1152( 102)
9月限 1000( 0)
TOPIX先物 6月限 18( 18)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 21( 21)
TOPIX先物 6月限 131( 131)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 641( 641)
7月限 29( 29)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7752( 7407)
9月限 89( 89)
TOPIX先物 6月限 12061( 12061)
9月限 10( 10)
日経225ミニ 6月限 143697( 143697)
7月限 1773( 1773)
8月限 33( 33)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5196( 3896)
9月限 1097( 97)
TOPIX先物 6月限 12767( 12767)
日経225ミニ 6月限 97751( 97751)
7月限 1526( 1526)
8月限 46( 46)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 119)
TOPIX先物 6月限 432( 432)
日経225ミニ 6月限 790( 790)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 508( 381)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 4017( 3813)
日経225ミニ 6月限 2870( 2870)
7月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 286( 261)
TOPIX先物 6月限 4190( 4190)
日経225ミニ 6月限 3755( 3755)
7月限 36( 36)
8月限 19( 19)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 398( 398)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1821( 1821)
日経225ミニ 6月限 1172( 1172)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3615( 3615)
9月限 59( 59)
TOPIX先物 6月限 9525( 9525)
日経225ミニ 6月限 44770( 44770)
7月限 2012( 2012)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 120)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 2884( 2884)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 6月限 1351( 1351)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 728( 132)
TOPIX先物 6月限 1863( 253)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1152( 102)
9月限 1000( 0)
TOPIX先物 6月限 18( 18)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 21( 21)
TOPIX先物 6月限 131( 131)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 641( 641)
7月限 29( 29)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース