　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7752(　　7407)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　89(　　　89)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12061(　 12061)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 6月限　　　143697(　143697)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1773(　　1773)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　33(　　　33)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5196(　　3896)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1097(　　　97)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12767(　 12767)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 97751(　 97751)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1526(　　1526)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　46(　　　46)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 169(　　 119)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 432(　　 432)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 790(　　 790)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 508(　　 381)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4017(　　3813)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2870(　　2870)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 286(　　 261)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4190(　　4190)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3755(　　3755)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　19(　　　19)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 398(　　 398)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1821(　　1821)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1172(　　1172)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3615(　　3615)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　59(　　　59)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9525(　　9525)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 44770(　 44770)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2012(　　2012)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 154(　　 120)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2884(　　2884)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1351(　　1351)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 728(　　 132)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1863(　　 253)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1152(　　 102)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1000(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　18(　　　18)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 131(　　 131)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 641(　　 641)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　29(　　　29)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース