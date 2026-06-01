　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11482(　 10535)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 427(　　 177)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19040(　 18673)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　98(　　　98)
日経225ミニ　 　 6月限　　　171669(　171669)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3020(　　3020)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 195(　　 195)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9329(　　8720)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 851(　　 701)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 26521(　 21907)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　71(　　　71)
日経225ミニ　 　 6月限　　　128857(　128857)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3841(　　3841)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 203(　　 203)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 895(　　 709)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 158(　　　58)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1999(　　1460)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5089(　　5089)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1020(　　 923)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4430(　　3906)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2719(　　2719)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1736(　　1245)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 358(　　 108)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13515(　　9761)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7622(　　7622)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　11)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4307(　　1608)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3609(　　3430)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6846(　　6690)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3636(　　3603)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 191(　　　96)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14066(　 13761)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 61954(　 61954)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2655(　　2655)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 821(　　 445)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 434(　　 388)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1205(　　 393)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4294(　　2404)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 930(　　 916)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1403(　　1403)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　30(　　　30)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース