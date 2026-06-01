外国証券 先物取引高情報まとめ（6月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11482( 10535)
9月限 427( 177)
TOPIX先物 6月限 19040( 18673)
9月限 98( 98)
日経225ミニ 6月限 171669( 171669)
7月限 3020( 3020)
8月限 195( 195)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9329( 8720)
9月限 851( 701)
TOPIX先物 6月限 26521( 21907)
9月限 71( 71)
日経225ミニ 6月限 128857( 128857)
7月限 3841( 3841)
8月限 203( 203)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 895( 709)
9月限 158( 58)
TOPIX先物 6月限 1999( 1460)
日経225ミニ 6月限 5089( 5089)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1020( 923)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 4430( 3906)
日経225ミニ 6月限 2719( 2719)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1736( 1245)
9月限 358( 108)
TOPIX先物 6月限 13515( 9761)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 7622( 7622)
7月限 12( 12)
8月限 11( 11)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4307( 1608)
TOPIX先物 6月限 3609( 3430)
日経225ミニ 6月限 6846( 6690)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3636( 3603)
9月限 191( 96)
TOPIX先物 6月限 14066( 13761)
日経225ミニ 6月限 61954( 61954)
7月限 2655( 2655)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 821( 445)
TOPIX先物 6月限 434( 388)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1205( 393)
TOPIX先物 6月限 4294( 2404)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 930( 916)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 1403( 1403)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 30( 30)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11482( 10535)
9月限 427( 177)
TOPIX先物 6月限 19040( 18673)
9月限 98( 98)
日経225ミニ 6月限 171669( 171669)
7月限 3020( 3020)
8月限 195( 195)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9329( 8720)
9月限 851( 701)
TOPIX先物 6月限 26521( 21907)
9月限 71( 71)
日経225ミニ 6月限 128857( 128857)
7月限 3841( 3841)
8月限 203( 203)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 895( 709)
9月限 158( 58)
TOPIX先物 6月限 1999( 1460)
日経225ミニ 6月限 5089( 5089)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1020( 923)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 4430( 3906)
日経225ミニ 6月限 2719( 2719)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1736( 1245)
9月限 358( 108)
TOPIX先物 6月限 13515( 9761)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 7622( 7622)
7月限 12( 12)
8月限 11( 11)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4307( 1608)
TOPIX先物 6月限 3609( 3430)
日経225ミニ 6月限 6846( 6690)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3636( 3603)
9月限 191( 96)
TOPIX先物 6月限 14066( 13761)
日経225ミニ 6月限 61954( 61954)
7月限 2655( 2655)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 821( 445)
TOPIX先物 6月限 434( 388)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1205( 393)
TOPIX先物 6月限 4294( 2404)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 930( 916)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 1403( 1403)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 30( 30)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース