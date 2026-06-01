【↑】日経平均 大引け｜ 続伸、AI・半導体株が買われ連日最高値 (6月1日)
日経平均株価
始値 66363.43
高値 67231.28
安値 66244.84
大引け 66934.33(前日比 +604.83 、 +0.91％ )
売買高 28億3394万株 (東証プライム概算)
売買代金 11兆9152億円 (東証プライム概算)
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■本日のポイント
１．日経平均は続伸、一時6万7000円台で推移する展開
２．米株市場の主要3指数最高値更新に追随しリスクオン続く
３．後半は伸び悩み6万6000円台で着地も連日の最高値更新
４．AI・半導体関連の一角は利食われ、全体の7割以上が下落
５．TOPIXは軟調も、全体売買代金活況で12兆円近くに膨らむ
■東京市場概況
前週末の米国市場では、NYダウは前日比363ドル高と3日続伸した。米・イランの交渉進展観測を受けて米原油先物価格が下落し、主力株中心に買いが優勢となった。
週明けの東京市場では、AI・半導体関連の主力株の一角に買いが入り、日経平均は最高値更新基調を継続。ただ、内需系銘柄を中心に売りも目立った。
1日の東京市場は、前週末の米国株市場の強調地合いを引き継ぎ日経平均が続伸、連日の史上最高値更新となった。米国では主要株価3指数がいずれも最高値を更新しており、東京市場でもこれに追随する形で一時は6万7000円台で推移していたが、大引けはわずかに届かなかった。AI・半導体関連でも日経平均寄与度の高い値がさ株への買いが顕著となる一方、一部の銘柄には利食い急ぎの動きも観測された。リターンリバーサルの動きは鳴りを潜め、プライム市場の値下がり銘柄数は1100を上回り、全体の71％を占めるなど実質的には軟調な地合いだったともいえる。なお、TOPIXは反落した。全体売買代金は11兆9000億円台と12兆円台に迫る水準で大商いが続いている。
個別では、本日も断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A>が大幅高で最高値更新、売買代金2位のソフトバンクグループ<9984>が急伸をみせ、村田製作所<6981>、太陽誘電<6976>も大きく買われた。東京エレクトロン<8035>も買いが優勢。住友電気工業<5802>、三井金属<5706>が活況高、ＳＵＭＣＯ<3436>も値を飛ばした。テラスカイ<3915>がストップ高で値上がり率トップ、日本電波工業<6779>、山一電機<6941>も急騰した。ＦＩＧ<4392>が大きく切り返し、デクセリアルズ<4980>も大幅高。
半面、フジクラ<5803>は売りが優勢、イビデン<4062>も下値を探った。アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>なども売りを浴びた。ファーストリテイリング<9983>が安く、三菱電機<6503>の下げも目立った。アステリア<3853>が値下がり率トップに売られ、スカパーＪＳＡＴ<9412>、テクセンドフォトマスク<429A>が急落、新日本科学<2395>、トーエネック<1946>なども大幅安となった。
日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、キオクシア <285A>、村田製 <6981>、東エレク <8035>、太陽誘電 <6976>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約1176円。うち845円はＳＢＧ1銘柄によるもの。
日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、アドテスト <6857>、イビデン <4062>、豊田通商 <8015>、レーザーテク <6920>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約402円。
東証33業種のうち上昇は7業種。上昇率の上位5業種は(1)情報・通信業、(2)金属製品、(3)サービス業、(4)ガラス・土石、(5)電気機器。一方、下落率の上位5業種は(1)鉱業、(2)輸送用機器、(3)医薬品、(4)建設業、(5)卸売業。
■個別材料株
△ｎｍｓ <2162> [東証Ｓ]
ワールドＨＤ <2429> のTOB価格540円にサヤ寄せ。
△キオクシア <285A> [東証Ｐ]
モメンタム株への資金流入続き米系証券の格上げも。
△アクセルＭ <3624> [東証Ｇ]
コンヴァノ <6574> の連結子会社に。
△テラスカイ <3915> [東証Ｐ]
グループ会社が量子コンピューター技術をデンソー <6902> と開発。
△トリケミカル <4369> [東証Ｐ]
第1四半期2ケタ増益決算を好感。
△ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]
48時間連続飛行可能なドローンを出展へ。
△ノリタケ <5331> [東証Ｐ]
ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速。
△インスペック <6656> [東証Ｓ]
AI半導体の最終工程にも特需発生の思惑。
△サンリオ <8136> [東証Ｐ]
特別調査委員会の調査報告書受領でアク抜け感強まる。
△ＳＢＧ <9984> [東証Ｐ]
フランスで14兆円投じ大規模ＡＩＤＣ建設へ。。
▼新日本科学 <2395> [東証Ｐ]
野村證券が投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ。
▼アクセルＨＤ <402A> [東証Ｇ]
Exolaunch GmbHと新たに衛星の打上げに合意も地合いの悪さに押される。
東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)テラスカイ <3915>、(2)日電波 <6779>、(3)山一電機 <6941>、(4)日本化 <4092>、(5)堺化学 <4078>、(6)ＳＢＧ <9984>、(7)ＦＩＧ <4392>、(8)デクセリ <4980>、(9)ノリタケ <5331>、(10)トリケミカル <4369>。
値下がり率上位10傑は(1)アステリア <3853>、(2)スカＪＳＡＴ <9412>、(3)ブイキューブ <3681>、(4)テクセンド <429A>、(5)栄研化 <4549>、(6)三井ハイテク <6966>、(7)ＡＤＷＧ <2982>、(8)新日本科学 <2395>、(9)トーエネク <1946>、(10)ヨシムラＨＤ <2884>。
【大引け】
日経平均は前日比604.83円(0.91％)高の6万6934.33円。ＴＯＰＩＸは前日比16.47(0.42％)安の3940.70。出来高は概算で28億3394万株。東証プライムの値上がり銘柄数は425、値下がり銘柄数は1115となった。東証グロース250指数は783.60ポイント(34.77ポイント安)。
［2026年6月1日］
株探ニュース
始値 66363.43
高値 67231.28
安値 66244.84
大引け 66934.33(前日比 +604.83 、 +0.91％ )
売買高 28億3394万株 (東証プライム概算)
売買代金 11兆9152億円 (東証プライム概算)
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■本日のポイント
１．日経平均は続伸、一時6万7000円台で推移する展開
２．米株市場の主要3指数最高値更新に追随しリスクオン続く
３．後半は伸び悩み6万6000円台で着地も連日の最高値更新
４．AI・半導体関連の一角は利食われ、全体の7割以上が下落
５．TOPIXは軟調も、全体売買代金活況で12兆円近くに膨らむ
■東京市場概況
前週末の米国市場では、NYダウは前日比363ドル高と3日続伸した。米・イランの交渉進展観測を受けて米原油先物価格が下落し、主力株中心に買いが優勢となった。
週明けの東京市場では、AI・半導体関連の主力株の一角に買いが入り、日経平均は最高値更新基調を継続。ただ、内需系銘柄を中心に売りも目立った。
1日の東京市場は、前週末の米国株市場の強調地合いを引き継ぎ日経平均が続伸、連日の史上最高値更新となった。米国では主要株価3指数がいずれも最高値を更新しており、東京市場でもこれに追随する形で一時は6万7000円台で推移していたが、大引けはわずかに届かなかった。AI・半導体関連でも日経平均寄与度の高い値がさ株への買いが顕著となる一方、一部の銘柄には利食い急ぎの動きも観測された。リターンリバーサルの動きは鳴りを潜め、プライム市場の値下がり銘柄数は1100を上回り、全体の71％を占めるなど実質的には軟調な地合いだったともいえる。なお、TOPIXは反落した。全体売買代金は11兆9000億円台と12兆円台に迫る水準で大商いが続いている。
個別では、本日も断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A>が大幅高で最高値更新、売買代金2位のソフトバンクグループ<9984>が急伸をみせ、村田製作所<6981>、太陽誘電<6976>も大きく買われた。東京エレクトロン<8035>も買いが優勢。住友電気工業<5802>、三井金属<5706>が活況高、ＳＵＭＣＯ<3436>も値を飛ばした。テラスカイ<3915>がストップ高で値上がり率トップ、日本電波工業<6779>、山一電機<6941>も急騰した。ＦＩＧ<4392>が大きく切り返し、デクセリアルズ<4980>も大幅高。
半面、フジクラ<5803>は売りが優勢、イビデン<4062>も下値を探った。アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>なども売りを浴びた。ファーストリテイリング<9983>が安く、三菱電機<6503>の下げも目立った。アステリア<3853>が値下がり率トップに売られ、スカパーＪＳＡＴ<9412>、テクセンドフォトマスク<429A>が急落、新日本科学<2395>、トーエネック<1946>なども大幅安となった。
日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、キオクシア <285A>、村田製 <6981>、東エレク <8035>、太陽誘電 <6976>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約1176円。うち845円はＳＢＧ1銘柄によるもの。
日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、アドテスト <6857>、イビデン <4062>、豊田通商 <8015>、レーザーテク <6920>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約402円。
東証33業種のうち上昇は7業種。上昇率の上位5業種は(1)情報・通信業、(2)金属製品、(3)サービス業、(4)ガラス・土石、(5)電気機器。一方、下落率の上位5業種は(1)鉱業、(2)輸送用機器、(3)医薬品、(4)建設業、(5)卸売業。
■個別材料株
△ｎｍｓ <2162> [東証Ｓ]
ワールドＨＤ <2429> のTOB価格540円にサヤ寄せ。
△キオクシア <285A> [東証Ｐ]
モメンタム株への資金流入続き米系証券の格上げも。
△アクセルＭ <3624> [東証Ｇ]
コンヴァノ <6574> の連結子会社に。
△テラスカイ <3915> [東証Ｐ]
グループ会社が量子コンピューター技術をデンソー <6902> と開発。
△トリケミカル <4369> [東証Ｐ]
第1四半期2ケタ増益決算を好感。
△ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]
48時間連続飛行可能なドローンを出展へ。
△ノリタケ <5331> [東証Ｐ]
ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速。
△インスペック <6656> [東証Ｓ]
AI半導体の最終工程にも特需発生の思惑。
△サンリオ <8136> [東証Ｐ]
特別調査委員会の調査報告書受領でアク抜け感強まる。
△ＳＢＧ <9984> [東証Ｐ]
フランスで14兆円投じ大規模ＡＩＤＣ建設へ。。
▼新日本科学 <2395> [東証Ｐ]
野村證券が投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ。
▼アクセルＨＤ <402A> [東証Ｇ]
Exolaunch GmbHと新たに衛星の打上げに合意も地合いの悪さに押される。
値下がり率上位10傑は(1)アステリア <3853>、(2)スカＪＳＡＴ <9412>、(3)ブイキューブ <3681>、(4)テクセンド <429A>、(5)栄研化 <4549>、(6)三井ハイテク <6966>、(7)ＡＤＷＧ <2982>、(8)新日本科学 <2395>、(9)トーエネク <1946>、(10)ヨシムラＨＤ <2884>。
【大引け】
日経平均は前日比604.83円(0.91％)高の6万6934.33円。ＴＯＰＩＸは前日比16.47(0.42％)安の3940.70。出来高は概算で28億3394万株。東証プライムの値上がり銘柄数は425、値下がり銘柄数は1115となった。東証グロース250指数は783.60ポイント(34.77ポイント安)。
［2026年6月1日］
株探ニュース