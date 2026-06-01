　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万6000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 120(　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　 0)

◯6万6250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万6500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　87(　　87)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　86(　　86)
ソシエテジェネラル証券　　　　　37(　　37)
ビーオブエー証券　　　　　　　　20(　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万6750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　76(　　76)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　73(　　73)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万6875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　40(　　40)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　38)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万7125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース