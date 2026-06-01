「日経225オプション」6月限プット手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
楽天証券 18( 16)
SBI証券 12( 10)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ビーオブエー証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 120( 0)
みずほ証券 100( 0)
◯6万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 87( 87)
ABNクリアリン証券 86( 86)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 14( 14)
楽天証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 76( 76)
ABNクリアリン証券 73( 73)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
モルガンMUFG証券 40( 40)
JPモルガン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
ゴールドマン証券 9( 9)
SBI証券 28( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
楽天証券 10( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万7125円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
楽天証券 18( 16)
SBI証券 12( 10)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ビーオブエー証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 120( 0)
みずほ証券 100( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 87( 87)
ABNクリアリン証券 86( 86)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
ビーオブエー証券 20( 20)
JPモルガン証券 14( 14)
楽天証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 76( 76)
ABNクリアリン証券 73( 73)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
モルガンMUFG証券 40( 40)
JPモルガン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
ゴールドマン証券 9( 9)
SBI証券 28( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
楽天証券 10( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万7125円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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