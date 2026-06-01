「日経225オプション」6月限コール手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万7875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万7625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 8( 2)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯6万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
SBI証券 56( 50)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 8( 6)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万7875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 8( 2)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯6万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
SBI証券 56( 50)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 8( 6)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース