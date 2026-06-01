「日経225オプション」6月限コール手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯6万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯6万7625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
モルガンMUFG証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
松井証券 7( 7)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 11( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯6万7375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
JPモルガン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 363( 73)
SBI証券 49( 27)
三菱UFJeスマート 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
楽天証券 11( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
BNPパリバ証券 48( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
ビーオブエー証券 250( 0)
三菱UFJ証券 50( 0)
バークレイズ証券 45( 0)
◯6万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯6万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
モルガンMUFG証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
松井証券 7( 7)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 11( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯6万7375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
JPモルガン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 363( 73)
SBI証券 49( 27)
三菱UFJeスマート 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
楽天証券 11( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
安藤証券 3( 3)
BNPパリバ証券 48( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
ビーオブエー証券 250( 0)
三菱UFJ証券 50( 0)
バークレイズ証券 45( 0)
◯6万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース