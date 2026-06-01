櫻坂46谷口愛季、ショートドラマで主演 受験生の背中をそっと押すストーリー 共演に原因は自分にある。大倉空人ら【コメントあり】
アイドルグループ・櫻坂46の谷口愛季が、6月下旬より配信されるショートドラマ『アゲコメNOTE』で主演を務めることが決定した。
【写真】いつもと雰囲気が違う！役衣装で集結した櫻坂46三期生メンバー
本作は、総合教育カンパニーの株式会社スプリックスが制作する、受験生を応援する「SPRIX受験応援プロジェクト」として制作されたショートドラマ。ほか、原因は自分にある。の大倉空人、米倉れいあが出演する。監修には数々の有名ドラマを手掛けた永山耕三氏を迎えた。
勉強、部活、恋愛など、日常の様々な悩みや喜びに共感し、肯定のメッセージを届けることで、受験生の背中をそっと押すストーリーを配信。本作は、「SPRIX受験応援プロジェクト」の公式SNSアカウントにて6月下旬より配信される。
【あらすじ】
――今日もみんなが私をアゲてくれる。
高校3年生の谷口アゲハ（谷口愛季）は、今日も今日とて気分が上がらない！
彼女はいつも、ささいだけど、とても悩ましい青春の悩みを抱えていた。
――それは、恋に・部活に・勉強に。
けどそんな悩みは、たいていクラスメイトのひょんな一言で救われたりする。
■谷口愛季 コメント
谷口アゲハ役を演じさせていただきました谷口愛季です。
なんとなく気分が上がらない日も、「アゲコメ」があることによってとっても素敵な日に変わると気付かされました。
心の底から笑みが溢れてしまうような「アゲコメ」がたくさん登場するので、ぜひ注目してください！みなさんにとっての「アゲコメ」も一緒に見つけていきましょう！
【写真】いつもと雰囲気が違う！役衣装で集結した櫻坂46三期生メンバー
本作は、総合教育カンパニーの株式会社スプリックスが制作する、受験生を応援する「SPRIX受験応援プロジェクト」として制作されたショートドラマ。ほか、原因は自分にある。の大倉空人、米倉れいあが出演する。監修には数々の有名ドラマを手掛けた永山耕三氏を迎えた。
【あらすじ】
――今日もみんなが私をアゲてくれる。
高校3年生の谷口アゲハ（谷口愛季）は、今日も今日とて気分が上がらない！
彼女はいつも、ささいだけど、とても悩ましい青春の悩みを抱えていた。
――それは、恋に・部活に・勉強に。
けどそんな悩みは、たいていクラスメイトのひょんな一言で救われたりする。
■谷口愛季 コメント
谷口アゲハ役を演じさせていただきました谷口愛季です。
なんとなく気分が上がらない日も、「アゲコメ」があることによってとっても素敵な日に変わると気付かされました。
心の底から笑みが溢れてしまうような「アゲコメ」がたくさん登場するので、ぜひ注目してください！みなさんにとっての「アゲコメ」も一緒に見つけていきましょう！