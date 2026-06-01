嵐が、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半のグループ活動を終了して一夜明けた1日、音楽などのランキングを集計するオリコンが、嵐の最新記録を発表した。

通算59枚目となった最新シングル「Five」についての記録や、全アーティストで歴代1位となる通算9度のアーティスト別セールス部門トータルランキングなど、多くの金字塔を打ち立てた。

▼2週連続デジタルランキング2冠 最新曲「Five」が3月16日付週間ストリーミングランキング（1310・4万回）1位、同デジタルシングルランキング（13・3万ダウンロード）も1位。同23日付でもともに1位となった。

▼史上最高再生数 3月4日付の「Five」デイリーストリーミング320・9万回は、配信開始初日の再生数でオリコン史上最高。

▼史上7組目の8部門制覇 週間合算シングルランキング、週間合算アルバムランキング、週間シングルランキング、週間アルバムランキング、週間ストリーミングランキング、週間デジタルシングルランキング、週間デジタルアルバムランキング、週間ミュージックDVD・BDランキングのすべてで1位。

また嵐が持つ主な記録についても発表した。

▼年間ランキング アーティスト別セールス部門トータルランキング1位が通算9度（09年、10年、13〜17年、19年、20年）。9度は全アーティスト歴代1位。

▼音楽ソフト総売上枚数 シングル＋アルバム総売り上げ4344・4万枚は男性グループ歴代3位。DVD・BD総売り上げ1686・1万枚は全アーティスト歴代1位。

▼シングル記録 週間シングル1位獲得作品数、通算54作は男性アーティスト歴代1位。

▼ミリオン シングルは20年7月発売「カイト」で自身初の累積ミリオン達成。アルバムは「5×10 All the BEST！1999−2009」、「僕の見ている風景」、「Japonism」、「5×20 All the BEST！！ 1999−2019」の4作で達成。「1999−2019」は220・0万枚でダブルミリオンに到達した。